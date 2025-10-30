藍委推觀光稱「兵待久了恐變同性戀」！于北辰：歧視！污辱國軍！

論壇中心/綜合報導

國民黨立委陳雪生今(30)日在立院交通委員會質詢時表示，希望觀光署行文國防部，開放馬祖高登島觀光議題，更語出驚人的說，高登島上20多個官兵也相當寂寞，「日子一久了，同性戀都有可能耶」。桃園市議員于北辰開轟，此言論「不只污辱國軍，也歧視性向」，國軍到前線去不是享樂，當然會寂寞但「不會抱怨國家」。

于北辰在《台灣向前行》節目中指出，高登島是中華民國在馬祖北竿西北方的一個重要的堡壘，裡頭有許多重要據點，不適合讓民眾觀看，甚至它距離中國的黃岐島僅10公里，若開放高登觀光，馬祖大可撤軍了。

針對馬祖海漂豬也被檢出帶有非洲豬瘟病毒，陳雪生昨(29)日在立法院內政委員會質詢時表示，馬祖地區的雞蛋與羊肉運來台灣都需經檢疫，質疑「我們是次等公民？」對此，于北辰直言，馬祖的肉品絕大多數是從台灣運過去，並沒有從馬祖回運，「陳雪生是沒事找事、沒議題亂提議題」。

于北辰強調，陳雪生身為一個前線產生的立法委員，在國家安全上「認同對岸」，這才是國家最大的破口。他更直言，如果陳雪生真的那麼認同對岸，「就直接過去」，不要這麼委屈！





