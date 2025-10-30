藍委推觀光稱「兵待久了恐變同性戀」！于北辰：歧視！污辱國軍！
論壇中心/綜合報導
國民黨立委陳雪生今(30)日在立院交通委員會質詢時表示，希望觀光署行文國防部，開放馬祖高登島觀光議題，更語出驚人的說，高登島上20多個官兵也相當寂寞，「日子一久了，同性戀都有可能耶」。桃園市議員于北辰開轟，此言論「不只污辱國軍，也歧視性向」，國軍到前線去不是享樂，當然會寂寞但「不會抱怨國家」。
于北辰在《台灣向前行》節目中指出，高登島是中華民國在馬祖北竿西北方的一個重要的堡壘，裡頭有許多重要據點，不適合讓民眾觀看，甚至它距離中國的黃岐島僅10公里，若開放高登觀光，馬祖大可撤軍了。
針對馬祖海漂豬也被檢出帶有非洲豬瘟病毒，陳雪生昨(29)日在立法院內政委員會質詢時表示，馬祖地區的雞蛋與羊肉運來台灣都需經檢疫，質疑「我們是次等公民？」對此，于北辰直言，馬祖的肉品絕大多數是從台灣運過去，並沒有從馬祖回運，「陳雪生是沒事找事、沒議題亂提議題」。
于北辰強調，陳雪生身為一個前線產生的立法委員，在國家安全上「認同對岸」，這才是國家最大的破口。他更直言，如果陳雪生真的那麼認同對岸，「就直接過去」，不要這麼委屈！
原文出處：向前行(影)／陳雪生推觀光稱「離島兵待久了變同性戀」！于北辰轟：歧視！污辱國軍！
更多民視新聞報導
野豬讓歐洲陷「非洲豬瘟輪迴」？專家曝「燕圾湖」危機！
盧媽顧面子不管庶民？黃守達曝「１事」竟要加價6千元！
藍委推觀光喊「離島兵待久了可能變同性戀」 網火大要求道歉
其他人也在看
北市五分埔商圈火警 無人受困、1女跌倒燙傷
（中央社記者黃麗芸台北30日電）台北市信義區五分埔商圈今晚發生火警，1棟建物3、4樓有火，消防局獲報立即到場滅火，所幸無人受困，但有名6旬女住戶因跌倒而造成左手掌燙傷，送醫治療，起火肇因待查。中央社 ・ 8 小時前
雙11大戰開打！ 電商祭普發1萬放大術 買黃金送黃金
財經中心／陳妍霖 莊柏驊 黃康華 台北報導電商年度最大盛事「雙11」開打，進入價格廝殺戰，「台灣樂天市場」上午才宣布，主打日本貨，最高11%回饋，「Yahoo購物」衝回饋40%，買黃金送黃金，本土電商集團PChome更放大絕，推出破盤價1.1折，最高回饋45%，甚至還有「普發現金1萬元放大術」，各家請來啦啦隊女神大pk。雙11大戰開打！ 電商祭普發1萬放大術 買黃金送黃金（圖／PChome提供）找來超越三本柱安芝儇、朴旻曙、河智媛、禹洙漢站台，本土電商集團PChome宣布，雙11購物節盛大登場。雙11大戰開打！ 電商祭普發1萬放大術 買黃金送黃金（圖／蝦皮提供）啦啦隊女神朴旻曙大喊說，「我是11月6號在PChome直播，記得來看我」！各家搶雙11不手軟，PChome不僅推出破盤價1.1折，最高回饋45%，甚至還有「普發現金1萬元放大術」，家庭集資買家電最划算；蝦皮則找來棒球界傳奇「不死鳥」郭泓志、李多慧合體，0元免運，信用卡15%蝦幣回饋，最高回饋11111蝦幣；樂天也找來啦啦隊女神拉抬人氣，主打11大日本品牌，11%回饋，要讓消費者一次買爆；Yahoo則是購物最低一折起，最高回饋40%，甚至還有挑戰最低價，買黃金送黃金。雙11大戰開打！ 電商祭普發1萬放大術 買黃金送黃金（圖／Yahoo購物提供）Yahoo台灣電子商務副總經理賴美均指出，「今年雙11雅虎購物的買氣全面飆升，我們有觀察到熱銷商品集中在3C家電、美妝、運動跟精品四大品類，其中Apple的商品跟大家電表現的特別亮眼，在單週的業績有最高成長到三倍，而統一集團的官方旗艦店也全新入駐，在食品跟美妝都有賣出相當好的成績，單日業績最高成長兩倍。」PChome網路家庭集團執行長暨網路家庭總經理 張瑜珊表示，「因為第四季還有雙11都是我們電商年度最大檔的時候 ，然後再加上普發萬元的這個買氣帶動所以我們也期待相當樂觀謹慎的看待第四季的買氣，我們會推出超速配超商快速配送，挑戰雙十一的最快配送，所以通常在PChome快速配送正品保證，跟服務品質之下，其實我們家的退貨率其實一直是很穩定的。」雙11是電商年度最大盛事，各大平台找來人氣啦啦隊女神大pk，不僅有看頭、還要提高消費者「黏著度」，更利用普發現金1萬元商機，力拚雙位數成長。原文出處：雙11大戰開打！ 電商祭普發1萬放大術 買黃金送黃金 更多民視新聞報導蝦皮智取機整台被偷走！ 釣出小編留言網友笑翻台股創新高28527後翻黑！川普調降中國關稅10％ 法人分析年底行情 STELLANTIS 集團攜手 NVIDIA、Uber 與鴻海 打造 Level 4 自動駕駛車輛民視財經網影音 ・ 12 小時前
網路學造假 陸15青年印表機製1081萬假鈔
中國大陸幾乎都使用電子支付 ，但假鈔還是相當氾濫。最近大陸公安部破獲多起假鈔犯罪，讓警方驚訝的是，其中一個犯罪集團的成員，都是20幾歲的年輕人。他們利用網路學會造假技術後，在家用印表機印了台幣上千萬的假鈔，而且他們不只賣假鈔，還會技術輸出，教別人怎麼印假鈔，從中牟利。TVBS新聞網 ・ 6 小時前
〈中華副刊〉女兒掌心種春聲
■邱傑超 晨光漫過窗臺時，六歲的女兒正踮著腳尖給書桌上的綠蘿澆水。她將新得的向日葵種…中華日報 ・ 37 分鐘前
「火星任務十週年」特展 東海大學於科博館展現太空生存研發成果
【民眾網諸葛志一台中報導】東海大學攜手國立自然科學博物館、國家太空中心推出「火星任務十週年特展」，首度亮相太空 […]民眾日報 ・ 15 小時前
普發一萬入帳倒數！486團購雙11全館下殺36折
「普發現金一萬」最快11月12日入帳，全台消費熱潮再度升溫。電商平台486團購宣布10月31日起至11月20日推出「雙11狂歡慶」，全館下殺36折起，不限金額下單即可參加111份好禮抽獎活動，單筆滿萬再加碼抽市價74,800元的「洗乾衣機堆疊組」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
巷仔內／川習會結果以退為進 回到9月狀態
[NOWnews今日新聞]美國總統川普與中國國家主席習近平在韓國釜山舉行長達1小時40分鐘的川習會，雙方針對稀土、芬太尼、部分關稅、大豆出口等問題達成一定程度共識，不過，若細看川普在媒體前公開強調的這...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
鋒面通過東北季風增強 北部轉涼有短暫雨
（中央社記者余曉涵台北30日電）中央氣象署今天表示，明天受到鋒面通過及東北季風增強影響，北部、東北部及東部天氣轉涼，白天起迎風面的基隆北海岸等地區有局部短暫雨。中央社 ・ 11 小時前
川習會未談到台灣 總統府：台美溝通順暢、樂見美中領袖交流
「川習會」今天(30日)落幕，會中並未談及台灣議題。對此，總統府發言人郭雅慧晚間表示，對於美中領袖的會談，我方一直都有持續關注當中，樂見中美領袖交流與溝通，台美溝通也很順暢。 美國總統川普於韓國時間今天(30日)早上在釜山與中國國家主席習近平舉行雙邊會。川普會後表示，會中沒有提到台灣議題，相關內容未被討論。 總統府30日召開「國家氣候變遷對策委員會第五次委員會議」，總統府發言人郭雅慧晚間在會後記者會上，針對「川習會」未觸及台灣議題表示，對於美中領袖會談，我方一直都有持續關注當中，我方立場非常樂見任何有助於確保區域安全穩定現狀，也樂見能夠降低各種單邊行為對區域所帶來的衝擊，持續所做的努力。 郭雅慧並說，一如過去所說，台灣會與美方持續保持密切聯繫，彼此溝通都很順暢，未來也會持續與美國合作，共同致力維護印太區域和台海的安全穩定及繁榮。中央廣播電台 ・ 8 小時前
西半部13縣市明恐颳8級以上強陣風 離島澎湖同列警戒
由於東北風增強，中央氣象署30日晚間發布13縣市陸上強風特報，桃園以南到台南市、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、屏東縣以及離島澎湖縣局部地區，在31日晚間前，將出現平均風6級以上或陣風8級以上，提醒民眾留意。中天新聞網 ・ 7 小時前
非洲豬瘟後首查獲私運肉品來台 133噸 4櫃發臭
非洲豬瘟後首查獲私運肉品來台 133噸 4櫃發臭EBC東森新聞 ・ 8 小時前
美多家智庫建議「放棄台灣」！蘇一峰轟政府狂送錢：最後掏空手段？
大陸國家主席習近平與美國總統川普（Donald Trump）今（30）日在南韓釜山進行面對面會談，不過雙方1小時40分的會晤過程中，並未談到台灣，對此旅美教授翁履中認為，對了解中美互動的人來說，「不談」本身就是一種信號。對此，胸腔科名醫蘇一峰也表達看法。中天新聞網 ・ 7 小時前
鹿兒島指宿市訪問宜市 再續情誼
日本鹿兒島指宿市公所及鹿兒島指宿市觀光協會組團，由指宿市長打越明司（UCHIKOSHIAKASHI）與回訪宜蘭的該市觀光協會會長中村勝信(NAKAMURAKATSUNOBU)等人一同訪台。於昨（三十）日上午參訪宜蘭市進行雙邊交流，延續兩市之間長年以來的情誼。宜蘭市長陳美玲透過此次再續前緣的交流機會，行銷宜蘭市內的觀光、文化及特產，歡迎日本民眾來探訪美麗的宜蘭市，盼能促進宜蘭各產業發展。宜蘭市公所人員列隊迎賓，歡迎台日友好交流。指宿市參訪團此行由首度到訪宜蘭的該市市長打越明司（UCHIKOSHIAKASHI）率團，與回訪宜蘭的該市觀光協會會長中村勝信(NAKAMURAKATSUNOBU)等人一同訪台。隨行還有指宿市公所承辦人員鐘撞，首站與同樣以溫泉著稱的礁溪鄉交流雙方的溫泉 ...台灣新生報 ・ 9 小時前
環境部預告地面水體分類及水質標準修正
為與時俱進提升水體品質，維護用水安全，以及滿足水體用途的品質需要，環境部預告修正「地面水體分類及水質標準」草案。環境部表示，此次修正有二大重點：其一，增修水質基準值，包括新增全氟及多氟烷基物質（PFAS）、將「大腸桿菌群」調整為「大腸桿菌」、修增丙、丁類水體氨氮水體；其二，增訂水域遊憩之水體用途。環境部強調，修正預告針對現行「地面水體分類及水質標準」滾動檢討，與時俱進更新，作為未來環境部及縣市環保局執行水體水質管理參據。 ...台灣新生報 ・ 9 小時前
羅浮宮驚天竊案再逮5嫌 31億珍寶仍下落不明
羅浮宮驚天竊案引發全球關注，竊賊們闖入館內偷走8件珠寶，價值高達8800萬歐元（約新台幣31億3200萬元）。繼先前2名嫌犯落網，法國警方再逮捕5名嫌犯，其中一人為主要嫌疑犯，整起案件至今已逮7人，但台視新聞網 ・ 13 小時前
高球》兒子背球袋助拳！富邦長春公開賽次輪托馬倫領先
泰國籍的衛冕冠軍托馬倫（Thammanoon Sriroj）今在2025富邦長春公開賽第二輪展現旺盛的衛冕企圖心與高超球技，靠5記博蒂、1個柏忌繳出全場最佳的68桿好成績，並以兩回合低於標準桿5桿的139桿總桿，躍居領先榜首。總獎金高達680萬台幣的2025富邦長春公開賽，今天的第二輪比賽老淡水球場自由時報 ・ 10 小時前
川習會未觸及台灣 總統府：樂見美中領袖為降低區域風險努力
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平昨（30）日在南韓會晤，會中並沒有談到台灣議題。對此，總統府發言人郭雅慧表示，政府樂見能夠降低各種單邊行為對於區域所帶來的衝擊、降低風險的努力。她說，很樂見美中領袖有這樣的交流及溝通。 總統府昨晚召開「國家氣候變遷對策委員會」第5次委員會議會後記者會。媒體詢問，「川習會」未提及台灣議題，總統府事前是否有所掌握？中美協議預料將簽署，台美貿易協議是否也有望加速簽署？ 郭雅慧表示，總統府一直都有持續關注美中領袖會談，政府立場是非常樂見任何有助於確保區域安全穩定現狀，也樂見能夠降低各種單邊行為對於區域所帶來的衝擊、降低風險的努力。她說，很樂見美中領袖有這樣的交流及溝通。 郭雅慧指出，一如過去所說，台灣會與美方持續保持密切聯繫，彼此溝通都很順暢，未來也會持續與美國合作，共同致力維護區域，尤其是印太和台海的區域安全、穩定、繁榮。她說，會維持過去的溝通，並持續朝這個目標、方向努力。查看原文更多Newtalk新聞報導APEC不重要? 川習會結束就返美 川普稱與習達成「幾乎所有議題共識」川習會是否談及台灣？ 川普：沒提到新頭殼 ・ 2 小時前
謝龍介光復台南 今首發聯合看板
記者林雪娟∕台南報導 立委謝龍介爭取國民黨二０二六台南市長提名，三十一…中華日報 ・ 9 小時前
國外打工只選紐澳加？他問「這國」已開發又近 網提5關鍵：只能旅遊退休
許多人畢業或是出社會工作後，趁打工度假簽證年齡限制之前出國闖蕩，常見熱門地區包含澳洲、紐西蘭、加拿大；一名網友不解道「為何一堆人寧願跑去大洋彼岸」，卻不選擇離台灣近且為已開發國家的日本？對此網友列出原因，認為「只適合旅遊」。鏡報 ・ 13 小時前
依據美國斡旋停火協議 哈瑪斯將再交還2名人質遺體
（中央社加薩市30日外電報導）哈瑪斯旗下的武裝團體艾茲丁‧卡薩姆旅表示，將依據美國斡旋的加薩停火協議要求，於今天交還另外兩名人質的遺體。中央社 ・ 9 小時前