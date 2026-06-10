藍委推電競基本法 李洋：盼從現有法規深化

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電競運動在全球蓬勃發展，加上亞運納入競賽項目，台灣在2017年底修法，將電競納入運動產業。正修科大電競科技系主任謝哲人說，台灣在國際賽成績優異，卻仍面臨資源短缺與社會質疑，導致選手流失。

正修科大電競科技系主任謝哲人認為，「現在很多打得很好的選手都跑到其他國家去了，所以我們在教育的現場裡面，已經找不到一些教育的老師過來先教學。」

解決人才流失，謝哲人認為需擴大產學合作與補助，並立法支持電競產業。

而國民黨立委羅廷瑋和葛如鈞表示，電競兼具跨域特性，且政策分散在不同法規，才會提出「電子競技運動發展基本法草案」；但全國律師聯合會資訊委員會指出，基本法是框架法，而非作用法。

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全國律師聯合會資訊委員會委員陳全正指出，「在現行的《運動產業發展條例》還有國民體育法，跟這一個所謂的可能的基本法，產生叠床架屋的現象。」

家長團體強調，不反對電競產業發展，但草案看起來是經濟法案，希望拉到有教育主體、兒少保護、家庭平衡的安全性質法案，包括全面排除類博弈的遊戲，並仿效國外的學生運動員，設定學業底線機制。

全國家長團體聯盟輔導理事長彭淑燕建議，「校園電競要純淨，學生學業生活要有紅線，選手轉型專款要落實。」

運動部長李洋在公聽會前受訪表示，基本法的位階很高，還是希望從現有法規去深化落實。

運動部長李洋回應，「按照現行的狀況來講，明（2027）年的預算我們也編列3000萬在電競產業，然後希望可以去發展。」

李洋表示，電競將納入運動企業貨款白皮書，國發基金將投資運產基金，支持運動事與市場推廣等措施；而教委會召委羅廷瑋已排定，公聽會後的下午，教委會將進行草案逐條審查與詢答。

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