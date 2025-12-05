即時中心／黃于庭報導

國民黨立委洪孟楷日前召開記者會，指稱現行刑罰不足以嚇阻犯罪；因此，他主張虐童、性侵、詐騙等重大罪犯，應效仿新加坡使用鞭刑，並擬於下個會期提案。對此，前民進黨立委鄭運鵬持反對意見，他強調「改革要用自己的頭腦，不是別人的身體」，身體罰絕對不會是台灣民意代表的創見。

鄭運鵬指出，如果認為鞭刑很恐怖，可以嚇阻性侵這類犯罪，那不如在有性侵能力前，1人先來1鞭，每個人都知道好死，「這樣應該是連性侵被害人都不會出現了，對吧？世界當然不是這樣運作的」。

廣告 廣告

談及人類刑罰制度，鄭運鵬說明，從身體罰進化到現代剝奪自由罰是有道理的，要用身體罰絕對不會是台灣民意代表的創見，有身體罰的古代治安也絕對不會比較好，現代有身體罰的國家也未必治安比較好。

接著，鄭運鵬進一步說明，新加坡治安靠的絕不是鞭刑，而是教育；中東國家還有不少更多嚴峻的身體罰，治安也沒有比新加坡和台灣好，「改革要用的是自己的頭腦，不是用別人的身體」。

最後，鄭運鵬強調，刑罰下的特權，永遠不會是弱勢的那群人，而是制定制度的那群人，不要想著被打的都是壞人，「聰明的選民要想到的是，遭遇冤獄如果是自己的親朋好友，被鞭刑後身體一輩子帶傷，要怎麼救濟？」





原文出處：快新聞／藍委推鞭刑嚇阻性侵、虐童 鄭運鵬揭1隱憂：改革不是靠別人身體

更多民視新聞報導

小紅書遭封鎖1年！閩南狼喊：限制言論自由是中共的平台

新北三峽驚傳「瀝青非法傾倒」！清運過程還污染道路 檢調要辦了

台南「鐵路地下化」主結構完成 拚明年底啟用地下車站、捷運藍線動工

