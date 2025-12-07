藍委推「助理費除罪化」 黃智賢轟「這4種立委」適合下地獄

即時中心／温芸萱報導

國民黨立委陳玉珍提出《立法院組織法》修正草案，主張立委辦公室補助費由立委統籌運用、免檢據核銷，並已交付委員會審查對此，資深媒體人黃智賢今（7）日在臉書痛批，若修法過關，提案、連署與投支持票的立委，以及選擇退席卻形同護航的立委，「每個名字都很適合下地獄」。

國民黨立委陳玉珍日前提出《立法院組織法修正草案》，主張將立委辦公室的「補助費」改為由立委統籌運用，並免除檢據核銷程序。該草案5日已在立法院會正式交付委員會審查。國民黨團總召傅崐萁更形容，這是「進步法案」，能保障助理權益。不過，此案立即引發社會強烈質疑，資深媒體人黃智賢今日在臉書重砲抨擊，直指「立委成為妖魔」。

黃智賢指出，目前立委的公費助理費一年超過700萬元，長久以來都是直接匯入助理個人帳戶，用於薪資與加班費，是透明的薪資制度。但修法若通過，這筆超過700萬的公款，將完全轉為匯給立委個人統籌。她砲轟，「這根本是回到過去黑暗時代，把公家錢變成立委補貼」，並直指「貪婪無恥」。

快新聞／藍委提「助理費除罪化」 黃智賢轟：「這些立委」都很適合下地獄

助理費除罪化一旦上路 助理費用將會統一撥款由立委統籌運用且免檢據核銷。（圖／民視新聞資料照）

接著，她更直言，若修法過關，提案、連署與投支持票的立委，以及選擇退席卻形同護航的立委，「每個名字都很適合下地獄」。黃智賢強調，一任四年下來，立委光是這筆費用就能領至少四千萬元，「用各種方式賺、不擇手段地賺」。甚至預料若制度鬆綁，未來恐怕會出現「便當助理免費做」、企業爭相贊助助理薪水的亂象，形成企業以金錢換取立委服務，造成嚴重利益輸送。

同時，黃智賢也痛批，現在因助理費貪污遭起訴、甚至遭判刑的藍綠白立委，若依照此修法方向，等同可直接無罪脫身，「要提就乾脆提一年補貼一億，反正你們嫌錢永遠不夠」。

此外，她更質疑，竟然有立委能公開推動這種法案，還有「前科累累」的民代大聲支持，而部分媒體與名嘴竟選擇噤聲甚至護航。她怒問，「台灣社會，到底有多少人形生物？」。

隨後，黃智賢提到，立院日前另有提案主張「貪污5萬元以下不罰」，比美國加州搶劫900美元以下免罰更離譜；但她認為這也是一種虛偽，「演什麼？直接所有貪污除罪化不更乾脆？」。

最後，黃智賢提醒，別忘了還有養狗仔團的立委提出「檢察官不得以串供為由羈押嫌犯」等修法，形容台灣直接可以活成，禽獸妖魔，率眾食人？「不不不，他們高居廟堂，台灣，大概跟第19層地獄，比較適配」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

