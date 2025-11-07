藍委提修法刪除兄弟姊妹特留分 盼遺囑自由不被血緣綁架

民法「兄弟姊妹特留分」規定是否刪除，近來受到討論，法務部預計最快明年初啟動修法程序。國民黨立委吳宗憲今天(7日)與台灣遺囑協會共同召開記者會，宣布提出「民法第1223條條文修正草案」，刪除「兄弟姊妹特留分」，保留其第三順位繼承地位，回到「有遺囑從遺囑、無遺囑依順位」的基本秩序，讓遺囑不再被血緣綁架。

現行民法第1223條規定兄弟姊妹在繼承順位上享有「特留分」，也就是說，即使立遺囑人不想讓手足繼承，法律仍保障其可繼承應繼分三分之一的財產，近年來造成諸多爭議案件。為此，台灣遺囑協會於9月在公共政策網路參與平台發起「廢除兄弟姊妹特留分」的公民連署，獲得近8,000人響應。國民黨立委吳宗憲、張智倫、黃建賓7日與台灣遺囑協會共同召開記者會，說明「特留分」修法的必要性。

吳宗憲指出，現代家庭型態改變，很多人不婚、不生，兄弟姊妹各自獨立，許多人努力了一輩子，想把財產留給真正照顧他、陪伴他的人，但現行「特留分」仍停留在過去「大家族」的思維，等於「保底」使多年沒聯絡的手足可強制上門分遺產，本該是溫情的安排，卻演變成家人撕裂對打的戰場。

吳宗憲進一步指出，多數先進國家縱使保留「特留分」，也多僅限配偶與直系親屬，韓國憲法法院也在去年宣示「手足特留分」違憲並即刻失效，值得台灣借鏡。

吳宗憲說，他已提出「民法第1223條條文修正草案」，刪除「兄弟姊妹特留分」，盼達到兼顧尊重遺願、繼承公平、降低爭訟3項目標。吳宗憲說：『(原音)我們要強調，我們的修法並沒有排除兄弟姊妹是法定繼承人，我們只是拿掉他們的特留分，這只是保障遺囑自由。兄弟姊妹還是有繼承權，只是他沒有特留分，社會大眾一定要搞清楚，我想往生者的遺願我們一定要特別照顧他。』

與會的台灣遺囑協會理事長劉韋德也說，第一線常見手足爭「特留分」的真實悲劇，他推動改革民法的目標很單純，就是希望刪除「兄弟姊妹特留分」，但保留其第三順位繼承地位，回到「有遺囑從遺囑、無遺囑依順序」的基本秩序，讓法律制度回到常情。

對於藍委與民團力推刪除「兄弟姊妹特留分」，民進黨立委蔡易餘受訪時表示，法律應隨著民情變化，近年確實對於「手足特留分」制度有諸多質疑，他樂見朝野啟動相關修法討論，但也建議「扶養義務」相關規範可一併納入修法檢討。

法務部日前則表示已委託研究並廣納各界意見，預計年底前就會提出委託研究成果報告，在參考各國立法情形後，擬於明年初啟動修法。