藍委提修法 將罷免納入政治獻金法規範

（中央社記者王承中台北18日電）國民黨立委王鴻薇、許宇甄提案修政治獻金法，將罷免納入規範。王鴻薇今天表示，現行罷免等政治活動募款無法可依、監察院更無法可管，這次提出修法，讓罷免等政治活動納入政治獻金法規範，杜絕亂象。

國民黨立委王鴻薇、許宇甄今天在立法院召開記者會，說明提案修改政治獻金法，將罷免等政治活動納入規範。

王鴻薇表示，民進帶頭的大罷免活動，除了政治惡鬥製造社會對立外，底下政治金流難以估計，不少罷免案都發生違法募款情況。

王鴻薇表示，選舉、罷免是憲法賦予人民的參政權，但罷免等政治活動的募款無法可依、執行機關監察院更無法可管，罷免領銜人募款疑慮、支出和金流去向不明，這些民主活動變相成為斂財的手段，為使政治活動募款有明確規範及管理，這次提出修法，讓罷免等政治活動納入政治獻金法規範，杜絕這些惡質選罷亂象。

許宇甄說，監察院曾說，依現行公職人員選舉罷免法及政治獻金法，罷免案提議人的領銜人與被罷免人欲進行募款，目前法無明文規定，促請加速罷免募款修法規範。

許宇甄表示，內政部今年2月提出政治獻金法修正草案，要增列罷免案提議人的領銜人及被罷免人均得收受政治獻金機制，但大罷免大失敗，一切全都停止。

根據現行政治獻金法第5條與第27條規定，得收受政治獻金者，以政黨、政治團體及擬參選人為限。違反者，除違法收受部分須沒入，還可處收受金額2倍的罰鍰。（編輯：謝佳珍）1141118