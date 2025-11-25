藍委提修《國籍法》 國民黨各首長意見分歧 盧秀燕：有中國籍就不應服公職

台中市長盧秀燕24日表示，不論擁有哪一國國籍，包括中國籍在內，只要有外國籍都不應該服務公職。 圖：取自台中市政府官網（資料照）

[Newtalk新聞] 為了保障中國籍配偶參政權，中國國民黨立法院黨團將提出《國籍法》修正案，讓中國籍配偶參政權不受《國籍法》規範，同時將中配入籍年限從六年縮短成四年。不過面對黨團修法，國民黨縣市首長對此議題看法皆不盡相同。其中，台中市長盧秀燕昨(24)日就表示，不論擁有哪一國國籍，包括中國籍在內，只要有外國籍都不應該服務公職。

針對《國籍法》修法，盧秀燕昨日在市議會答覆時表示，一定要是中華民國國籍才能服公職，不論是公職人員或是民意代表，要以中華民國作為唯一效忠對象，所以不論擁有哪一國國籍，包括中國、美國及日本等他國國籍，都不應該服務公職。至於是否同意中配入籍年限縮短，盧秀燕表示，立委有修法職權，是否會如此修只是臆測，她不評論。

苗栗縣長鍾東錦認為，讓中配入籍年限縮短是好事，不過入籍和參政權應該分開處理，畢竟要了解台灣參政制度，需要時間，所以參政權可以稍緩。

新北市長侯友宜表示，在維護國家安全前提下，也要兼具人道關懷，所以相關修法討論都須二者兼顧。他希望在符合國家安全前提下，讓在這塊土地生活的人都擁有各項權利，讓這塊土地能夠更好。

桃園市長張善政認為，中央一直以《國籍法》談論中配參政資格，其實在法的層面是有問題，而基於尊重人權前提下，他認為讓中配有參政機會是好事，對於縮短中配入籍年限也「樂見其成」。

新竹縣長楊文科則認為，既然中國籍配偶已經取得國民身分證，就應該享有各種福利與義務，而實務上對岸也不可能發出「放棄中國籍證明」，所以要求參政的中配需要取得這項證明，無異是緣木求魚；同理，正因取得身分證就代表享有各種國民福利，所以是否讓中配取得身分證的年限縮短，須依實務現況審慎評估。

