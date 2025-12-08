藍委提刪罰則 衛廣法「黨政軍條款」形同虛設 NCC：可修不能廢

國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹認為，「黨政軍條款」可修不能廢。（圖／黃世麒攝）

立法院交通委員會8日排審《衛星廣播電視法》部分條文修正草案，針對國民黨立委翁曉玲等人提案刪除「黨政軍條款」相關罰則，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹表示，若僅刪除罰則條文，對違反者將無從處罰，不僅使黨政軍條款淪為具文，更強調該條款「可以修，但絕對不能廢」。

現行《衛廣法》第5條即俗稱的「黨政軍條款」，嚴格規範政府、政黨及其捐助之財團法人，不得直接或間接投資衛星廣播電視事業。對此，藍委陳雪生等人認為現行法規限制了媒體產業發展及資金活水，提案建議將間接持股比例放寬至10％，且政府基金或國營事業的單純投資不應納入計算。

不過，陳崇樹在答詢時指出，即便排除政府基金的投資目的，一旦持股達到一定比例，客觀上仍有實質控制廣電事業的疑慮，對放寬持保留態度。

針對現行法規處罰對象的爭議，翁曉玲等人主張，目前針對黨政軍違法投資時，受罰的竟是「被投資的廣電事業」而非「投資者」，但廣電事業實際上難以禁止黨政軍透過公開市場自由交易持有股份，處罰媒體顯不具可歸責性，因此提案刪除《衛廣法》第50條罰則，以避免業者遭受不合理裁罰。陳崇樹對此重申，若缺乏罰則，條款將形同虛設。

此外，立委傅崐萁等人則提案調整關係人定義，將影響範圍擴大至配偶、二親等血親及直系姻親，要求其持股不得加入表決，意在避免家族介入；但草案中亦提及政府及公職人員可直接投資。陳崇樹分析，要將「經營」與「投資」完全區隔，在個案認定上極具難度，且若允許公職人員直接投資，恐與黨政軍條款精神背道而馳。

陳崇樹會前受訪時強調，黨政軍條款並非不能調整，但在原則上，「直接投資」必須絕對禁止；至於「間接投資」部分若要修法，必須在法規中擬定完善配套，杜絕任何實質控制媒體的可能性。

