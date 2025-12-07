藍委提刪除黨政軍條款罰則 NCC：將淪為具文

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院交通委員會明(8日)排審「衛星廣播電視法部分條文修正草案」，國民黨立委陳雪生等人提案主張鬆綁「黨政軍條款」，國民黨立委翁曉玲更提案刪除黨政軍條款的罰則，對此，國家通訊傳播委員會(NCC)送至立法院的書面報告表示，僅刪除罰則條文，對違反黨政軍條款者無處罰，將使黨政軍條款淪為具文。

NCC認為，鑑於黨政軍條款除於衛星廣播電視法規定外，廣播電視法及有線廣播電視法亦有相同規範，建議廣電三法應為一致性處理。

國民黨立委陳雪生等人提案主張鬆綁「黨政軍條款」，因為黨政軍條款限制黨政軍投資媒體，卻也阻擋了媒體產業的蓬勃發展。陳雪生提案建議間接持股比例放寬至10％，且政府基金或國營事業因單純投資行為的持股比例不應納入計算。

對此，NCC書面報告表示，陳雪生版本以間接持股上限排除政府基金或國營事業因投資而持有的股份數，惟縱使允許持股目的在於投資，持股達一定比例仍有實質控制廣電事業的可能。

傅崐萁提案明確政府、政黨及其捐助財團法人的影響範圍，涵蓋直接與間接控制，擴大適用範圍至配偶、二親等的血親、直系姻親投資同一衛星廣播電視事業，其持有的股份，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權，以避免透過家族或代理人介入經營。

傅崐萁提案也明確股東會特別決議事項中不得參與的範圍，避免對衛星廣播電視事業的經營產生影響，且適用範圍擴大至更多相關人員，以防止規避法律的行為。

NCC書面報告表示，傅崐萁版本將經營與投資區隔，惟不得介入及控制的要件於個案難以認定，黨政軍條款恐難以執行；且依其版本，政府、選任公職人員及政務人員可直接投資廣電事業，恐難謂符合黨政軍條款的精神。

翁曉玲則認為，現行衛星廣播電視法對於黨政軍直接或間接投資廣電事業時，卻是以被投資者(衛星廣電事業)作為處罰對象而非投資行為人，此歸責對象相當不合理，因衛星廣電事業無從禁止黨政軍經由股權自由交易而直接或間接持有其股份，實不具可歸責性及可非難性。翁提案刪除衛星廣播電視法第50條條文，使衛星廣電事業經營者免於遭受不合理的處罰。

NCC書面報告表示，翁曉玲版本僅刪除黨政軍條款的罰則，惟僅刪除罰則條文，對違反黨政軍條款者無處罰，將使黨政軍條款淪為具文。

