藍委提助理費除罪修法傷勞權 綠黨團：11日邀勞動部專案報告說明影響

民進黨立法院黨團召開「國民黨修法自肥! 助理費成小金庫」記者會。陳祖傑攝



詐領助理費案頻傳，國民黨立委陳玉珍提出《立法院組織法》修正草案，明定助理費由立委統籌運用且免檢據核銷，將助理費除罪化，引起社會熱議，立法院國會助理工會更發聲明表達嚴正反對，並呼籲立即停止修法。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（12/9）天表示，衛環委員會後天（12/11）將改開專案報告，邀請勞動部長洪申翰說明修法會如何影響國會助理勞動權益。

針對助理費除罪化爭議，民進黨團今天召開「國民黨修法自肥 助理費成小金庫」記者會，副書事長林月琴批評，一旦公費助理費變成立委可以運用的款項，會導致立委自己說了算，助理費就成了名正言順的私房錢，拿去吃喝應酬、付房貸。

鍾佳濱說，除了國民黨，民眾黨的態度也很關鍵，總召黃國昌認為「公費就是公款，公款就要公用」，但到底支持與否，應該對外講清楚說明白。

鍾佳濱指出，審計長明天會出席司法、法制委員會，民進黨立委會請審計長說明，公款公用如何檢據核銷，「過去多少貪污藏在這些細節裡，要請審計長說清楚講明白。」

鍾佳濱說，衛環委員會後天將調整議程、改開專案報告，邀請洪申翰說明修法會如何影響國會助理勞動權益，因為洪當過立委，過去也曾經做過幕僚，所以要請洪分析修法的影響。

