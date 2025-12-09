藍委提助理費除罪化法 張博洋嗆吃銅吃鐵
[NOWnews今日新聞] 針對國民黨立院黨團提出助理費除罪化法案，陳玉珍表示：「不會撤回」一事，高雄市議員張博洋痛批國民黨：「從吃銅吃鐵，到現在吃到助理費！」，直指國民黨籍立委陳玉珍與其連署的28名藍委，在立法院提出的「助理費統籌運用、免檢據核銷」修法版本，本質上就是將詐領助理費全面合法化。
張博洋更直指，國民黨立院黨團企圖把貪污合理包裝成制度改革，把原本應該保障助理薪資、維繫國會專業的制度，直接降格成民代個人的「零用金」、「小金庫」。如果這樣的法案通過，受損的不只是民代助理、政治倫理，而是整個國家的民主韌性與安全。
張博洋表示，長年以來，台灣的政治圈不乏人頭助理、虛報薪資的貪污案例，某些不肖民代利用「公費助理名單」把國家編列給專業幕僚的公帑轉手放進自己口袋，不管是低薪高報、回捐、公積金等手法就跟詐騙集團行騙一樣層出不窮，如今身為修法者的國民黨立委諸公直接不演了，只要把助理費變成「立委自由運用的統籌款，不用核銷」，那助理是否存在、薪資是多少、名單有沒有送審，都不再重要。之後立委就可以聘一個人，只發最低工資，卻把四、五十萬的公費一口氣收下；也可以乾脆不聘人，把整筆當作私人支出，未來不管是挪做政治酬庸，聘用親信、樁腳都不再被檢視。
張博洋也說，民代助理並非一般行政人員，而是政治運作的專業中樞。工作內容包含撰寫法案、準備質詢、研究預算、了解民意、調閱資料，是國會能否正常運轉的核心基礎，又或是擔任文案美編、社群管理、經營地方組織、立委的行程隨行等，工作內容可以說是包含高度專業卻又同時包山包海，但如果助理費變成立委的私房錢，薪資不再有固定結構，而只是「老闆想給多少就多少」，那麼專業幕僚就會因為職場環境的不透明及惡化而快速流失。
張博洋另指出，台灣政治圈早已出現「助理遭中共滲透」的真實案例，國民黨、民進黨都有助理遭中共情報單位吸收，涉及向中國提供國會動向、收集敏感資訊，甚至提供外洩文件的事件。包括2020年的陳惟仁案或是2025年的盛礎纓案，都還歷歷在目，這些不是電影橋段，而是檢調偵辦過、公開上新聞的國安案件。
張博洋認爲，這類滲透能發生，原因之一就是助理薪資普遍偏低、制度不透明、監督不夠完善，低薪高壓的環境，讓外部勢力更有機會用金錢、資源、境外旅費，換取助理的合作，國民黨提出這種不受監督的黑箱制度不是改善，而是在國家的立法中心挖一個巨大的國安漏洞直通中國。
張博洋批評，真正需要釐清、改革的，不是制度本身，該被摒棄的是選擇犯罪的民代。如果因為少數涉案立委需要「脫罪」，就讓全體助理的勞動權益倒退數十年，讓立委免除監督、金流變黑箱，讓國會透明度下降，讓國安風險提升，那這根本不是改革，而是一場集體倒退。
助理制度需要改革，國家是需要更透明的助理聘任制度、合理的薪資結構、明確的職務規範，以及更好的保障，但改革的內容應該是「補漏洞」，不是「破壞制度本體」。
張博洋嚴正呼籲，對於國民黨提出這樣荒謬的修法，全國各級民代都應該要嚴正拒絕，不應為了幫少數涉貪民代解套，就讓整個國家的民主品質跟著陪葬，國民黨應全面退回助理費除罪化法案！
