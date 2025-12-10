藍委提助理費除罪化！律師痛批「自肥每年780萬」：恬不知恥

政治中心／陳慈鈴報導

針對藍委提案修法「助理費除罪化」，黃帝穎（圖）痛批恬不知恥。（圖／前進新台灣）

國民黨立委陳玉珍提案修法「助理費除罪化」，明定助理費將由立委「統籌運用」還可以「免檢據核銷」，引發多名國會助理不滿，連署要求撤案；陳玉珍則表示，不會撤案，且強調「我提這案子是非常的公正」，內容是經過嚴整的研究，不是隨意提出來的。對此，律師黃帝穎今（10）日指出，立委貪污助理費除罪違憲，社會唾棄，牴觸大法官釋字第299號，並指藍委是違憲慣犯，痛批「國民黨立委修法自肥每年780萬，恬不知恥。」

黃帝穎於臉書表示，國民黨立委陳玉珍提案「民代貪污助理費除罪化」，竟有28位國民黨立委連署，將助理費改匯入民代帳戶，且完全由民代支配，甚至載明「不受貪污罪或刑法規範」，讓民代貪污「就地合法」，引爆社會與助理公憤！

陳玉珍（圖）表態不會撤除，強調「助理費除罪化」提案是非常的公正。（圖／翻攝畫面）

黃帝穎指出，大法官釋字第299號解釋理由書中揭示「中央民意代表之待遇或報酬，無論名稱為何，均涉及人民之納稅負擔，且為國家之重要事項，應視其職務之性質，分別先以法律規定適當之項目與標準，始得據以編列預算支付之。」

「國民黨立委修法自肥每年780萬，恬不知恥。」黃帝穎說，國民黨立委提案修法將助理費改匯給立委，立委實質獲取每年增加780萬元公帑，違反釋字第299號解釋「先以法律規定適當之項目與標準，始得據以編列預算支付之」意旨，顯然違憲，尤其貪污助理費除罪，更違反公平正義原則，悖離人民是非對錯常識，國民黨修法自肥恬不知恥，當然被社會唾棄！

