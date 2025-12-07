藍委提助理費除罪化 徐國勇：應充分討論

國民黨近日提出助理費除罪化修法，引發跨黨派國會助理強烈反彈。民進黨秘書長徐國勇今（7）日出席活動時，痛批藍營修法程序粗暴，不僅違背國父思想，也違反民主原則。

徐國勇表示，國民黨近期多項修法「恣意而行」，許多法案直接逕送二讀，完全缺乏討論，違反了國父思想中「少數服從多數、多數尊重少數」的民主精神。

他指出，多數若尊重少數，就應該充分討論，而國民黨的恣意行為就是「變相的極權」。並強調，所有法案都應經過充分討論，包括助理公費的相關處理，不能任意決定。

徐國勇還舉例財劃法程序，批評國民黨連讓行政院長對相關議題表達意見的機會都不給，他質疑，「這樣的立法院，是我們國民想要的嗎？」

