藍委提反排黑條款又撤案 綠委批「心虛」 蘇清泉：小題大作

台北市 / 綜合報導

包括無黨籍立委高金素梅，以及國民黨立委蘇清泉和謝龍介 等人 ，近期共同提案，要針對公職人員選舉罷免法的排黑條款來進行修正，包括 涉及 內亂外患等罪行，未來只要是 被判 緩刑，並且在緩刑十年內沒再被判有期徒刑，就可以投入選舉。不過這項提案卻臨時在昨（7）日撤案，對此民進黨立委質疑是做賊心虛，蘇清泉則解釋不要小 題 大作，會再討論要不要停止提案。

立法院長韓國瑜(11.7)說：「第60案，由高金素梅委員提議，撤回提案，請問院會有無異議，沒有異議，本案同意撤回，下一案。」院會中宣布撤回的法案，就是國民黨和無黨籍立委所聯合提出，要修改公職選罷法第26條，翻開這份立法院議案關係文書，原來是針對選舉的排黑條款，只要犯下內亂罪外患罪貪污賄選違反國安法反滲透法，以及犯下組織犯罪防制條例或毒品危害防制條例等等，原先條文指出只要有罪判決確定，就算被判緩刑不能登記為候選人。

但泛藍陣營的這個修正條文，則是改為如果緩刑期間內沒有再被判刑，並在緩刑期滿十年以內，沒有再故意犯下會被判有期徒刑的罪名者，則不在此限也就是可以登記為候選人，提案人包含高金素梅甚至還有機會代表國民黨參選2026縣市首長的蘇清泉和謝龍介。

伍麗華說：「我覺得當然就是做賊心虛嘛，是不是想要靜悄悄地來通過，可能國民黨團有發現，覺得事態嚴重，所以有提醒說，這個應該要撤案。」蘇清泉說：「就是怕爭議啊，不排除如果大家都反對的話，就撤案吧，我再跟謝龍介討論一下，還有黨團的意見。」

先前屏東東港安泰醫院大火造成9死，蘇清泉任榮譽院長遭到緩起訴處分，高檢署高雄分署才認為處置不當發回重新偵辦，這回修法針對緩刑而來，也難怪會被放大檢視。

