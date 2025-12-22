藍委提告5大法官濫權瀆職 侯友宜：憲法法庭要按憲法規定不受政治干預

政治中心／綜合報導

侯友宜出席「土城清水公辦都更案」簽約典禮後受訪表示，憲法法庭一定要按照憲法所做的相關規定，獨立、超然、不受任何政治的干預。（圖／翻攝畫面）

憲法法庭宣告藍白強硬三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，國民黨團今（22）日到北檢按鈴告發大法官，痛批大法官違法亂紀、違憲亂政、知法玩法弄法。對此新北市長侯友宜回應表示，憲法法庭一定要按照憲法所做的相關規定，獨立、超然、不受任何政治的干預。

國民黨團上午到北檢按鈴告發大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥濫權瀆職、枉法裁判。包括國民黨團首席副書記長林沛祥、副書記長王鴻薇、徐巧芯，以及國民黨立委陳菁徽、盧縣一等人都出席。

廣告 廣告

林沛祥聲稱，針對程序黑箱、違法程序、違法判決正式提出刑事告訴，這是證據確鑿的違法判決，不是空穴來風，而是三位有良心大法官提出不同意意見書，才知道這次判決有多麼荒謬、多麼荒唐。他直指，五位大法官強行通過判決，不把三位提出不同意意見的大法官列入總額，違法變造審判組織，將本來應該八位大法官一起決定的事情變成五位自己黑箱完成。

王鴻薇則表示，星期五憲法法庭違法判決，開會人數並不符合憲訴法的人數標準，就算不根據新的憲訴法標準，也必須要遵守現有總額2/3才能開會議決。她批評，「萊爾校長數學五大於六」，做出違法判決。她說，做出檢舉和告發，是仍然對司法存有最後最後的希望，大法官是司法最高機構卻帶頭違法，肯定三位大法官是最後的良知，拒絕參加違法會議，希望司法體系仍然存有挽救司法崩壞的力量。

徐巧芯說，會後記者會廳長說按照憲法訴訟法舊法，評議時候大法官人數不足2/3，「但基於兩個理由…」還說至少有過半，「我就問可以這樣嗎？」徐巧芯不滿說，立法院裡藍白沒有超過2/3，「我們可以排除民進黨委員，說因為我們立法院有過半所以可以罷免賴清德嗎？我們也不可能做出這樣違反法律的事情」，但是應該守護憲法的大法官卻用這個當理由。

對此，侯友宜上午出席「土城清水公辦都更案」簽約典禮受訪時被問到國民黨團提告五位大法官一事，回應表示，憲法法庭一定要按照憲法所做的相關規定，獨立、超然、不受任何政治的干預，希望一切按照憲法法庭，以及憲法所規定的事項，大家一起來共同面對。

更多三立新聞網報導

張文隨機攻擊案釀4死 各地耶誕跨年活動升高維安

北捷隨機砍人4死！侯友宜急視察「新北耶誕城」維安：強化警力部署密度

捷運土城樹林線未來串聯4線 ＂黃金中樞＂CQ880B開工加速衝刺2031完工

財劃法不副署朝野對立升高 侯友宜「多溝通」：市政、國政一定能夠順暢

