藍委提增退役軍人年金！退輔會喊「照顧榮民是責任」：執行單位會配合

記者詹宜庭／台北報導

立法院日前三讀通過停砍公教年金修法，國民黨立委陳永康再宣布，將修法調整退軍年金，堅持調薪要配合現役人員同步調整。對此，退輔會副主委傅正誠今（24日）受訪表示，如果主法機關修法過了，執行單位一定都配合，照顧榮民是退輔會的責任，只要是照顧榮民的事情退輔會都會努力爭取。

立法院今日邀請國軍退除役官兵輔導委員會報告「退輔會所屬農場經營策略與產品行銷推廣精進作為」，並備質詢。對於陳永康提案軍人年改，退輔會副主委傅正誠受訪表示，首先，因為主法機關在國防部，我們是執行機關，如果主法機關修法過了，執行單位一定都配合。第二，照顧榮民是退輔會的責任，只要是照顧榮民的事情退輔會都會努力爭取。

廣告 廣告

另對陸軍退役上將陳廷寵出席中共抗日史研討會一事，傅正誠指出，是否有違反相關規定將由權責單位處理，抗戰英雄都在台灣，上次80周年紀念大會，主委有把16位抗戰老英雄表揚，過程當中大家涕淚悲泣，都很感動。其實退輔會也寫了一本書，抗日老前輩都在台灣。

至於退役軍人、前復康聯盟黨主席屈宏義遭控收中國資金，吸收退役軍人拍軍事圖給中國，監察院通過調查報告指出，退輔會除應掌握本案最新判刑確定人數及金額，積極追繳及移送法務部強制執行等。傅正誠說，追回有一定程序，報告內有20個，7個已追回，13個已經送至行政法院處理，都依法進行。

更多三立新聞網報導

台北101跨年維安升級！賈永婕：已和北市府開會 不擔心人潮減少

林沛祥表決怒瞪綠委！沈伯洋還原現場酸：擋預算還耍流氓結果忘記舉手

王鴻薇嗆立院、總統府可以廢了！麥玉珍：卓榮泰侵奪大法官違憲審查權

吳宗憲護航藍委赴中扯「你爸器官還在嗎」 沈伯洋酸爆：他沒見王滬寧啊

