藍委提案修法 陸配參政不用放棄國籍

（中央社記者郭建伸台北25日電）國民黨立委傅崐萁提出國籍法修正草案，增訂大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，參選公職資格均依兩岸人民關係條例規定，不適用國籍法第20條放棄國籍規定。

近期有陸配公職人員因中華人民共和國國籍問題被解職，國民黨團擬提修法保障陸配參政權，避免陸配因國籍問題遭解除公職。

傅崐萁等人近日提出國籍法第1條修正草案，提案說明指出，憲法增修條文第11條明定，自由地區與大陸地區人民的權利義務，得以特別法為規範，而「台灣地區與大陸地區人民關係條例」（兩岸人民關係條例）即為此特別法，已就大陸地區人民的戶籍、身分、就業、公職參選及任職資格等事項作成完整規範。

提案說明指出，現行國籍法僅規範中華民國國籍取得、喪失、回復與撤銷，未明確揭示其對大陸地區人民的適用界限，實務上有混同國籍法第20條放棄外國國籍規定與兩岸人民關係條例適用情形，影響法律體系的明確性與可預見性。

傅崐萁所提修正草案明定，國籍法對大陸地區人民之適用，依憲法增修條文第11條及兩岸人民關係條例的特別規定，而大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，其公職參選及任職資格，均依特別法規定，不適用國籍法第20條放棄外國國籍規定。

立法院程序委員會今天中午處理28日院會議程時，藍白經由表決，將政院版財劃法修正草案、民進黨立委等人所提的兩岸人民關係條例修正草案等暫緩列入28日院會報告事項，其餘報告事項、施政總質詢等都照列。而28日院會議程就包含傅崐萁等人所提的國籍法修正草案，外界預料草案當天將經由一讀付委審查。（編輯：謝佳珍）1141125