藍委提案修《社維法》 善意言論經查證不罰

國民黨立委王鴻薇（右）認為現行《社維法》針對「散布謠言」認定過於簡略，因此提出修法。（本報資料照片）

因應「賴17條」，行政院去年底送出《社會秩序維護法》修正草案，在公共場所或網際網路倡議、宣傳散布或播送不當言論可罰3萬元，其中「散布謠言罪」屢引發爭議。國民黨立委王鴻薇認為，現行《社維法》針對「散布謠言」認定過於簡略，因此提出修法，不只明確規定「足以影響」的範圍，且新增以善意發表言論並經查證者不罰。

監察院長陳菊長期臥病，去年有民眾在PTT八卦版發文「陳菊走了？」遭警依《社維法》火速逮捕送辦，即便法官裁定不罰，仍引起寒蟬效應。藍委王鴻薇、謝龍介、林沛祥等提案，認為《社維法》散布謠言構成要件過於簡略，致使近來警察機關移送法院審理後絕大多數裁定不罰，因此提出修正案。

原法僅規定「散布謠言足以影響公共之安寧者」。王提案修正條文明定其範圍，散布謠言，足以影響國家安全及國防、選舉及罷免、社會經濟、民生、醫療、金融、災害等事項之公共秩序或社會安寧者。另增定「以善意發表言論，依行為人之能力經相當查證者，不罰。」

王鴻薇說，近年《社維法》辦案很氾濫，已涉及侵害言論自由，除了這次政院將《社維法》修得更狹隘與緊縮，日前更有民眾發文「陳菊死了？」就被送辦，這些案件最後大多不起訴，因此提案修法，除訂定明確範圍，也增訂善意發表言論不應受罰，防止「謠言」被過度認定與濫用。

民主文教基金會董事長桂宏誠認為，言論自由不應受政府立法侵害，除非很明確對他人造成不良影響才能處罰，否則基本權利不應受限制，就理論說，不只是善意，「只要沒有惡意，且未對他人造成明顯不良影響，都不應受罰」，法律應嚴謹、謹慎，避免因限制言論自由而傷害民主政治。