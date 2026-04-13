藍委提案普發1萬石油津貼 主計總處：先以凍漲為主

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（政治中心／綜合報導）國際局勢升溫帶動油價與原物料波動，國內物價壓力引發關注。國民黨立委羅明才13日在立法院財政委員會提案，建議政府仿照先前普發現金政策，再次向每位國民發放1萬元「石油津貼」，以減輕民生負擔並刺激消費。

示意圖／藍委提案普發1萬石油津貼。（資料畫面）

羅明才指出，近期從手搖飲到便當、自助餐，物價全面攀升，民眾生活壓力沉重，而物價上漲並非民眾自身造成，政府應適時出手紓困。他引用主計總處評估數據指出，先前普發現金政策曾帶動GDP約成長0.415個百分點，若今年再度實施，預料同樣能提振內需、刺激基層消費。羅明才也透露，相關提案已展開連署，稱「幾乎沒有反對聲音」，且有過去的實施經驗，執行流程將更為順暢。

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不過，主計總處主計長陳淑姿對此態度保守，指出若以全體國民為發放對象，所需經費高達2360億元，現階段政府將以推動凍漲政策為優先，相關補助措施仍須審慎評估後再行決定。

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