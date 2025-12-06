藍委提案立委助理費除罪化 石明謹：未來不請助理的賺到飽

立委陳玉珍受訪。廖瑞祥攝



國民黨立委陳玉珍提案將立委助理費除罪化，引起各方議論，國會助理工會也發表聲明批立委自肥。知名球評石明謹表示，按照這樣修法，未來變成聘用助理越少的民代拿越多，都不請助理的就賺到飽。他還諷刺指出，這樣叫好爽，不叫貪污了。

詐領助理費案頻傳，陳玉珍提出《立法院組織法》修正草案，明定助理費由立委統籌運用且免檢據核銷，將助理費除罪化，此案昨（12/5）天在立法院會付委審查。

石明謹在臉書發文表示，以前的民代貪污助理費方式，1.一家共榮模式，民代聘用自己的表哥、表妹、姐夫、妹婿、前男友當助理，不用來上班，薪水四萬，每個月政府會轉帳給助理，實際上每人只領一萬，剩下的三萬要繳回給民代。

2.助理有愛模式，民代聘一個助理四萬，每個月政府會轉帳給助理，但是這些助理會很有愛，人人都會自願繳回一萬當公積金。

不過石明謹認為，若通過藍委所提的助理費除罪化法案，以後的民代貪污助理費方式，就改為政府撥款給民代，讓他去找助理，不管有沒有聘用，這筆錢就是他的，而且不用回報不用核銷。聘用助理越少的民代拿越多，都不請助理的就賺到飽。啊！抱歉，這樣叫好爽，不叫貪污了。

