藍委提案軍人退俸3年檢討調漲 退輔會：非主管機關但力爭榮民權利

〔記者方瑋立／台北報導〕針對國民黨立委陳永康等人提案修正軍人年金改革制度，主張縮短檢討年限並比照現役軍人調薪，退輔會副主委傅正誠今天在立院受訪表示，主管機關在國防部，退輔會是執行機關，若修法通過一定配合，但他強調，照顧榮民是職責所在，相關權益都會努力爭取。

國民黨立委陳永康等人提案修正「陸海空軍軍官士官服役條例」，主張現行退休俸調整機制是「每4年」檢討一次，且需視消費者物價指數(CPI)累計成長率達5%時才調整，因此提案將檢討年限由現行的4年改為3年，並主張退休俸應「比照現役軍人調整」，意即當現役軍人調薪時，退伍軍人的退休俸也應同步調整，以避免通膨影響退伍軍人生活品質。

針對立委提案修法，傅正誠在立法院受訪時指出，首先，因為主管機關在國防部，退輔會是執行機關，若主管機關去修法通過，退輔會作為執行單位一定配合。

至於相關修法方向，傅正誠強調，「照顧榮民是我們輔導會的責任」，因此在立場上，只要照顧榮民事情，輔導會都會努力去爭取。

