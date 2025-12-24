藍委提議退休俸與軍人調薪連動 退輔會表態了！

國民黨立委陳永康等提案修正退役軍人年金制度，推動縮短檢討年限並與現役軍人調薪連動。對此，退輔會副主委傅正誠在受訪時回應，主管機關在國防部，退輔會是執行機關，若修法通過一定都配合，並強調只要是照顧榮民的事情，退輔會都會努力爭取。

退輔會副主委傅正誠。(圖/截自立院直播)

立法院外交及國防委員會今24日邀請退輔會報告「退輔會所屬農場經營策略與產品行銷推廣精進作為」，並備質詢。在野黨團聯手通過停砍公教年金法案後，陳永康等提案修正「陸海空軍軍官士官服役條例」，主張退役軍人退休俸，應該與現役軍人的調薪同步調整，此外要調整退休俸的檢討年限，由每4年改為每3年檢討。

廣告 廣告

傅正誠在會前受訪表示，首先，主管機關在國防部，退輔會是執行機關，如果主管機關修法通過了，退輔會作為執行單位，一定是配合。至於針對修法方向，他強調，照顧榮民是退輔會的責任，因此在立場上，只要是照顧榮民的事情，退輔會都會努力去爭取。

立委陳永康。(圖/中天新聞)

延伸閱讀

張善政證實將推動「可負擔住宅」 喊話團隊「只能成功不能失敗」

余家昶下週六公祭！張善政：家屬婉拒捐款回捐市府

勇擋北捷隨機攻擊喪命 張善政：余家昶將入祀桃園忠烈祠