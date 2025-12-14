藍委提貪污5萬不罰、助理費除罪化 呂捷：法治崩潰你怎麼能不生氣

國民黨團召開記者會，就翁曉玲提出的《貪污治罪條例》修法案遭社會質疑一事辯護。 圖：國民黨團／提供

國民黨立委翁曉玲日前提出修法，主張「貪污金額5萬元以下者不罰」，強調符合「微罪不舉」精神，掀起質疑聲浪；而近日國民黨委陳玉委又提出「助理費除罪化」修法，再次引發社會反彈。補教歷史名師呂捷示警，這兩個法案不只是自肥，更是一種壓力測試，在測試台灣人的底線，一旦通過了，他們將可以「合法索賄、行賄、收賄」，台灣的法治文明正在崩潰，呂捷直呼：「台灣人，你怎麼能不生氣。」

台北市黃姓清潔隊員因將殘餘價值僅32元的回收電鍋轉贈給拾荒婦，被依貪污罪判處有期徒刑3月、緩刑2年，褫奪公權1年。翁曉玲為此提案修法「貪污金額在5萬元以下者不罰」，聲稱落實微罪不舉的精神。對此，呂捷發文寫道：「翁曉玲委員提案『貪污』五萬塊以下除罪化，理由是『微罪』不舉。我想問一下......到底『貪汙』是『微罪』、還是『五萬』是『微罪』？法治文明的社會要求公務員『清廉』這不是常識嗎？還是中國人的DNA裡面清廉的定義跟我們不一樣？」

呂捷提到：「古代流傳一句話『三年清知縣，十萬雪花銀』，也就是說一個『清廉』的知縣三年可以有十萬兩白銀的收入。以清代為例，一個七品知縣年俸是45兩，外加養廉銀1200兩，還有祿米2700斤。一兩銀子可以買120斤大米，換算下來是22.5兩白銀，滿打滿算一年的收入就是1267.5兩白銀，三年就是3802.5兩。那到底怎麼搞到10萬兩的呢？那當然就是貪囉!!!」

呂捷指出，回到現今的台灣。我想大家都有共識貪汙是重罪，不是輕罪!!!那五萬呢？五萬算輕嗎？算少嗎？你還記得22K嗎？當年五萬塊可是一個大學生兩個多月的薪水啊!!翁曉玲委員提案修法，貪污治罪條例第12條中增列『貪污金額在5萬以下者減輕或免除其刑』。沒權沒勢的基層公務員頂多就是減輕其刑，那大立委、上人當然就是免除其刑囉~而且一旦修法通過，你可以有N個五萬。

呂捷續指：「當然大立委怎麼瞧得起那區區五萬塊，所以陳玉珍委員接著提案『A助理費合法化』算下來立委一個月又多大概60萬。加上本薪與年終獎金，立委的年收入破千萬~這兩個法案不只是自肥、而是一種壓力測試，測試台灣人的底線。更是一套組合拳，要擊潰法治文明的鐵拳。這兩個法條如果過了......但凡有點權力且心術不正的都可以公然索賄!而當你看到有人用合法的手段索賄、行賄、收賄，然後日子過的滋潤時......你會怎麼做？『我又沒有違法!!』」

呂捷直言：「我眼睜睜的看著我們好不容易建立起來的法治文明......正在崩潰。台灣人，你怎麼能不生氣。」網友紛紛留言回應：「有很多人只討厭綠的，其他事都不生氣」、「很生氣，但是不知道要拿這些自認為民意過半的立委怎麼辦？」、「他們不是為了清潔婦事件，沒有那麽好心，是想借此事件，策劃修法，另謀他事，例如助理費的運用金額很多落在這5萬內」、「老百姓一個$32元殘值的舊電鍋都判罪了，憑什麼你當官的5萬沒罪？」

