藍委提颱風假回歸中央！ 網路民調五成不認同

鳳凰颱風步步進逼台灣，能不能放到「颱風假」，勢必又要引發一波討論。日前在立法院交通委員會上，有立委質詢氣象署署長，停班停課是否該回歸中央來決定？另外入口網站Yahoo也發起網路投票，截至今（9）日上午已有1.8萬人投票，多數網友認為「維持地方政府決定」， 實際街訪民眾，大多人也是認為由地方政府宣布比較好。

有立委提議颱風假是否回歸中央。圖／台視新聞（資料畫面）

鳳凰颱風逐步靠近，是否放颱風假全民關心，以往民眾都會灌爆縣市長們的臉書。就怕讓地方首長們倍感壓力，有立委提議，颱風假是否回歸中央，「由地方宣布難免變首長壓力，甚至大家覺得你帥不帥來決定，地方首長預報來自氣象署的氣象預報，是不是回歸中央主管機關？」對此氣象署署長呂國臣也回應，「考量因素不只天氣」。

初步結果，有近5成民眾認為應該維持地方決定。圖／台視新聞

停班課、究竟該由中央還是地方管？Yahoo網站做網路民調，截至週日早上，總計超過1.8萬人投票，初步結果有約五成民眾，認為應該維持地方決定；傾向回歸中央宣布的人，則有約3成8；另外，有4.9%的民眾，表示由各校和公司自行決定比較恰當，實際詢問民眾，也是大多傾向，由地方政府來決策。

颱風假議題，網路上議論紛紛，有人表示，「地方政府才了解當地狀況」，也有民眾指出，「什麼都由中央決定，還需要地方政府嗎？」另外，也有網友總結，「颱風假決策就是個燙手山芋。」全力守護人民安全，颱風政治學，再度考驗地方諸侯們的決策能力。

新北／黃子庭、楊岳達 責任編輯／陳俊宇

