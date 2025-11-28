藍委提「國籍法」修法 總統：沒必要、增加社會對中配疑慮

國民黨立委推動的「國籍法」修正草案，避免中配因國籍問題遭解除公職，今天(28日)在立法院完成一讀。賴清德總統今天(28日)表示，沒必要修訂「國籍法」，免除來自中國新住民對中華民國單一的忠誠責任，一旦修法成功，只是增加社會對中配的疑慮，無助社會和諧。總統並說，他希望熱衷推動「國籍法」修法的立委能夠三思。

國民黨立委傅崐萁提出「國籍法」修正草案，增訂大陸地區人民參選公職資格均依兩岸人民關係條例規定，不適用「國籍法」放棄國籍規定，此案在28日立法院會宣讀報告事項時，順利交付委員會審查。

賴清德總統28日赴「台南孔廟」參香祈福，他於會前受訪時表示，他希望目前立法院正在討論修正「國籍法」的立法委員，不要愛之適足以害之。總統說：『(原音)沒有必要去修訂國籍法，要特別免除來自中國的新住民，對中華民國單一的忠誠責任。一旦修法成功，只不過是增加社會對來自中國大陸的新住民，會增加疑慮而已，這對整個台灣社會的和諧沒有進步。』

總統並說，目前討論「國籍法」的言論與行為都是多餘的，他呼籲熱衷於推動「國籍法」修法的立委能夠三思，團結愛台灣、保護國家、推動國家社會的進步，才是真正應該推動的工作。

至於原納入台灣民眾黨「不分區立委安全名單」的中配、新住民發展協會名譽理事長徐春鶯因涉嫌詐欺、違反銀行法及反滲透法等罪嫌，遭檢方聲押禁見獲准。民眾黨批評賴總統政治迫害，並對中配喊話「台灣不安全了。」

賴總統對此則表示，台灣是一個民主多元、自由開放的國家，不管哪一個族群、來自何方，只要認同台灣，都是這個國家的主人。總統說，他對在台灣的數十萬新住民的貢獻充滿感激，國人同胞對這些熱愛台灣的新住民也都很歡迎。

總統也列舉在網路上知名的金針菇小姐，來自韓國，近來取得居留身分，自掏腰包在韓國做看板宣傳台灣；以及曾是烏克蘭國家代表隊的體操選手瑞沙，嫁到台灣成為台灣媳婦後，尋找各種資源協助台灣的孩子出國比賽；還有來自中國福建的邱巧珠，嫁到雲林與先生從事雞蛋批發及賣蛋捲，幫助弱勢民眾，贏得地方民眾肯定，她們都用行動表達對台灣的支持。

總統說，台灣是民主法治的社會，每一個新住民都受到台灣法律同樣的保護，但若有違法、傷害國家的行為，就必須依法處置。(編輯：宋皖媛)