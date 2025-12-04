藍委提「貪污5萬不罰、增鞭刑」 律師開轟：腦袋錯亂到什麼程度！

政治中心／陳慈鈴報導

藍委翁曉玲（右）、洪孟楷（左）分別提出「貪污5萬不罰、增鞭刑」，引發討論。（合成圖／資料照）

國民黨立委翁曉玲因台北市清潔隊一名黃姓資深隊員把回收電鍋轉送給拾荒老婦人，淪為貪污犯一案，提案修《貪污治罪條例》，「貪污金額在5萬以下者不罰」；同黨籍立委洪孟楷希望以鞭刑嚇阻犯罪，並考慮明年（2026）提出鞭刑公投。對此，瑩真律師今（4）日表示，兩則新聞一起看，就知道中華民國的立法者腦袋錯亂到什麼程度！

瑩真律師於臉書對2則新聞發表看法，指一方面不分青紅皂白，不分情節輕重，不斷挑起民粹一律重刑入法。一旦遇到惡法捅出來的婁子後，又跟著民眾情緒把錯推給司法，大罵恐龍法官，不然就是義正詞嚴指責政府不做事，接著再推出一個可笑至極的法案，儼然一副救世主的姿態。

瑩真律師指出，搞清楚，公務員要依法行政，法官要依法判決，立法是你們立法委員的工作好嗎？三權分立原則可以混淆的這種程度，真不愧是中華民國的立法委員呢！

瑩真律師認為，在痛罵司法判決不盡人情之前，要不要先檢討為什麼老是利用民眾情緒來立法獲取政治利益？為什麼自己想重刑就重刑，想輕放就輕放，法律原則在你們眼裡不過就是個笑話？

瑩真律師直言，這次的電鍋事件，其實就是法條刑度缺乏彈性，犯罪類型不夠細緻化的後果。因為當初立法時，所有人都恨死公務員貪汙圖利了，恨不得將這些違法公務員處以極刑，然後又迷信重刑一定可以嚇阻犯罪，因而造就了這一部法律。有相同問題的還有我們的毒品危害防制條例，不過因為社會大眾對於毒品犯沒有同情，所以即使犯罪程度輕微就要遭受重刑，即使監獄裡毒品犯人滿為患，而且毒品問題根本沒有改善，也沒有立委敢對這部法律提出質疑。

瑩真律師還提到，照這種態勢，就期待鞭刑入法之後還會有多少光怪陸離的現象產生吧！

