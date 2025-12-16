藍委揚言砍總統薪水 總統府反批「尸位素餐立委」：總預算已躺4個月

總統府發言人郭雅慧今反嗆，總預算在立院躺了4個月，尸位素餐的是這群不審總預算的立委。（資料照片／袁維駿攝）

行政院長卓榮泰昨天宣布不副署《財劃法》，引發藍營跳腳，國民黨立委翁曉玲更稱總統賴清德、卓榮泰尸位素餐，要嚴審總統跟院長薪資預算。對此，總統府發言人郭雅慧今天（16日）回應，總預算送進立院躺了4個月，真正尸位素餐的是這群不審總預算的立委，為了國家好好運作，他們應該要把總預算完成送出立法院才對。

針對行政院長卓榮泰大動作宣布不副署《財劃法》，國民黨立委翁曉玲上午受訪時表示，行政院長不副署，總統也不打算公布，他們基本上就是瀆職，並透露她有意透過砍預算，刪減行政院機關首長的薪水，「這是拿錢不辦事，我覺得這是非常糟糕」。

廣告 廣告

對此，總統府發言人郭雅慧下午表示，行政院長卓榮泰是依照中華民國憲法第37條賦予權力，「針對修正財劃法不予副署，比較意外的是，立法院當中翁曉鈴委員宣稱這是瀆職、尸位素餐，今天還喊出說要砍掉院長和總統薪水」。

郭雅慧反問，「其實在立法院當中，尸位素餐的不就是這群立委嗎？」總預算已經送進去躺了4個多月，今天已經是16號，依法應該是在12月31號之前，要完成明年度總預算審查。

郭雅慧強調，「不過這麼急迫時間之下，總預算依舊躺在立法院，真正尸位素餐的是這群不審總預算的立委，為了國家好好運作，他們應該要把總預算完成送出立法院才對」。



回到原文

更多鏡報報導

批賴清德、卓榮泰瀆職 翁曉玲嗆「嚴審薪資」：不做事就別領錢

憲法法庭週五復活？翁曉玲強調「仍不能判決」：無法運作是總統的問題

卓榮泰不副署《財劃法》 賴清德去函韓國瑜表明「展示對憲法忠誠」