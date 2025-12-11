藍委揭三立與詐團合開公司 還助宣傳

國民黨立委王鴻薇去年揭發三立集團與詐團「ACE王牌交易所」關係匪淺，民眾黨立委黃國昌8日質詢NCC目前處理進度時，NCC代理主委陳崇樹表示，目前那間公司已經解散，然後跟相關合作案也終止，會持續檢視有沒有違法的事實。

國民黨立委王鴻薇去年揭發三立集團與詐團「ACE王牌交易所」關係匪淺。（圖/王鴻薇辦公室提供）

王鴻薇去年7月召開記者會，揭發三立集團與詐團「ACE王牌交易所」詐騙案洗錢主嫌謝詩瑩關係密切；王鴻薇指出，ACE王牌交易所於2018年成立，2024年1月4日被踢爆涉詐欺，年初爆出詐騙案，虛擬貨幣交易商創辦人潘奕彰，和詐騙集團主嫌林耿宏，以及律師王晨桓，還有「三立」出身李燕南也被列被告，從2019年起開始分工，編寫不實白皮書，上架虛擬貨幣，成立直銷團隊，誆騙民眾，被害人高達1200人，已知詐騙金額達8億，實際背後犯罪所得恐怕高達22億，檢調已起訴達32人。

王鴻薇揭發洗錢集團和三立集團的關係圖。（圖/王鴻薇辦公室提供）

王鴻薇指出，2024年4月再爆出，林淑芬、謝詩瑩母女成立「蓮池精舍」宗教組織，以聽法音、起乩等方式洗腦信徒，2022年開始並協助ACE詐團主謀林耿宏洗錢高達一億餘元，母女檔雙雙遭羈押起訴。

王鴻薇進一步指出，協助ACE王牌交易所洗錢的謝詩瑩，在協助洗錢後一年，於2023年3月和三立子公司創造智能科技合資成立萓篆股份有限公司，公司監察人林慧珍就是也是三立行動媒體部前副總經理，而且地址就是在三立總部大樓三樓，公司成立一個月，三立都會台就推出新節目《BIBO願望合夥人》，由ACE王牌交易所獨家冠名贊助播出，而且三立新聞的業配稿還強調這是「為台灣首家合法合規」交易所，這都會助長更多人受騙，而且至今相關訊息在三立新聞都還未下架，害人不淺。

詐團在三立的業配時間軸。（圖/王鴻薇辦公室提供）

王鴻薇更指出，經辦公室助理實際前往三立總部調查，「萓篆」並未在3樓掛招牌，但該大樓產權屬於三立，公司登記需要三立同意，而且3樓所有其他登記公司，都是三立電視創辦人張榮華的公司，只有這間是洗錢主嫌謝詩瑩的，且公司還是三立子公司出資。王鴻薇說，三立集團應說明為什麼要跟詐團嫌犯合開公司，還提供場地？她表示，三立一手承包政府打詐預算，一手跟詐騙集團合作合資，「神也是你，鬼也是你」，呼籲檢調介入調查，NCC也應該徹查。

對此，三立集團當時發出聲明強調，支持檢調嚴查詐騙集團，追究不法責任。針對轉投資「萓篆公司」一事，係屬三立集團子公司創造智能科技的業外投資，並未參與實質經營，且已結束合作關係。另針對「願望合夥人」節目，係由業內知名製作公司製作、託播，相關內容可受公評，並無違法問題，節目已下架。創造智能執行長林慧珍說，萓篆公司並未有虛擬貨幣等相關業務，創造智能不可能與詐團合作，支持檢調釐清真相。

