藍委撤簽助理費除罪修法？鍾佳濱酸：就是怕被選民抓包立場

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍推動助理費除罪化修法，引發外界質疑是為個案解套，近日更傳出多名藍委因害怕爭議在選區延燒，陸續撤簽。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（4）日痛批，國民黨與民眾黨長期依賴「逕付二讀、沒收討論、黑箱表決」的操作，就是為了逃避社會監督，避免被選民看見自己的真實立場。

鍾佳濱指出，一旦法案進入委員會審查，每位連署委員都必須公開表態是否支持該修法，而這些立場都會直接在選區接受檢驗。也因此，國民黨團才會急著要求撤簽，希望不要在法案上留下名字，以免被選民認定「支持替特定個案解套」，衝擊自身政治前途。

他強調，真正令人擔憂的是，國民黨再度祭出「逕付二讀」，藉由跳過委員會討論，在短短幾十秒內靠表決器快速通過爭議法案，使外界完全無從得知每位立委的具體態度。「這就是他們逃避社會監督的手法。」

鍾佳濱並舉本週二黨產條例修法表決為例。國民黨提出將「救國團」排除於黨產條例適用範圍之外，而民眾黨整黨支持。他指出，這項重大轉向，若在委員會審查，民眾黨立委勢必得向社會說明，為何從過去批判國民黨黨產、反對附隨組織，變成今日全面倒向國民黨立場；包括黨主席黃國昌，都必須公開解釋。

「但他們不敢。」鍾佳濱強調，民眾黨與國民黨選擇透過快速表決「一閃即過」，僅用一分鐘就做出重大政策選擇，就是不願將立場攤在陽光下。「如果在委員會，民眾黨就得說清楚是否支持國民黨替救國團開後門。但他們寧可黑箱，也不敢面對社會大眾。」

