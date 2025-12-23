藍委擋軍購引關切？ AIT秀與國民黨高層會面照重申：美支持台強化防衛能力

（圖／翻攝自Facebook帳號美國在台協會 AIT）





中國國民黨昨（22）日召開記者會，其黨籍不分區立法委員翁曉玲挑明宣言，今（23）日國民黨仍會在立院程序委員會擋下事關新台幣1.25兆元國防特別預算的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」排入議程，不會輕易放行。稍早立院程序委員會也的確封殺國防特別預算提案列入議程。不過美國在台協會（AIT）今（23）日在其Facebook發文，並公布其副處長梁凱雯（Karin M. Lang）與國民黨副主席李乾龍、張榮恭會面照片，並重申美國支持台灣強化防衛能力。

AIT表示，該協會副處長梁凱雯與國民黨副主席李乾龍及張榮恭會面，強調美台關係的重要，並就雙方關切的議題交流討論。會談期間，梁凱雯副處長重申美國支持台灣強化防衛能力，以及維持台海和平穩定的重要性。

（圖／翻攝自Facebook帳號美國在台協會 AIT）

梁凱雯與李乾龍和張榮恭亦共同指出，在應對相關挑戰時，對話具有重要價值。

