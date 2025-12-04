藍委擬修法貪污5萬內免罰 綠：刑度調整應均衡思考

（中央社記者王揚宇台北4日電）媒體報導，有立委擬提案修法，為落實微罪不舉精神，擬設定貪污金額新台幣5萬元以下者不罰。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天受訪表示，立委因應民意的各種提議這是好事，但若要調整刑度，不管是加嚴還是加寬，並須整體均衡思考。

台北市環保局黃姓清潔隊員涉嫌將回收的電鍋，轉贈給拾荒的阿嬤，被檢方依貪污罪起訴，後經法院判處黃男有期徒刑3月，緩刑2年，褫奪公權1年。全案可上訴。

鍾佳濱今天在立法院接受媒體聯訪，進行輿情回應。媒體問到，有在野黨立委擬提案修法，希望將違背職務貪污金額如果在5萬元以下者免刑，引發各界討論。

鍾佳濱說明，當微罪不舉跟徹查到底兩者發生衝突時，如何在法條上呈現，例如社會普遍認同要嚴懲貪污，然而一旦刑度提高，法官跟檢察官就很難做到社會上所謂的微罪不舉。

鍾佳濱指出，針對刑法刑度的討論，過去發生重大案件時，社會認為要嚴懲，因此修法提高刑度，但發生一些其情可憫的輕微案件，又希望被告能獲得免刑等處置。

鍾佳濱表示，他認為立委因應民意下的各種提議，其實這都很好，但討論時要回歸到法制的本質，了解刑法相關刑度的配置，有其體系性思考。

鍾佳濱解釋，未來在刑法的修訂上，微罪的刑度配置與應該加重的刑度，這兩者應予以區隔，民進黨團支持將刑法的刑度進行調整，而不管是要加嚴還是加寬，都應均衡思考整個刑度的配置，但如果是一味的加嚴或放寬，未來對於個案適用上，會造成司法上很大的困擾。

此外，媒體問到，在野黨立委近日提出相關修法，明定助理費一定數額由立委「統籌運用」且免檢據核銷，但現在卻傳出連署該案的部分立委陸續撤簽。

鍾佳濱認為，立委撤簽就代表此提案禁不起社會檢驗，因為法案進入委員會審查下，連署的立委就必須公開表達支持與否的立場，會受到選民嚴厲檢視，恐對其未來的選舉造成影響等。（編輯：張若瑤）1141204