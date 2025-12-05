藍委擬推貪污5萬免罰、助理費案除罪化 張益贍曝之後驚人操作

藍委陳玉珍提案修《立法院組織法》，打算將國會助理公費改列成立委支配。（本刊資料照）

國民黨立委翁曉玲認為「微罪不舉」精神，提案修法將貪污金額5萬元以下者免罰，陳玉珍後來也提案修《立法院組織法》，打算將國會助理公費改列成立委支配，2項修法議題都引發熱議。前民眾黨中央委員張益贍今（5）日po文，挼果這2項修法通過後，可能會出現的驚人操作。

不少立委、議員都因捲入助理公費款項問題，涉嫌觸犯《貪污治罪條例》，最後因此遭到判刑定讞，更斷送自己的政治生涯。近日，藍委翁曉玲提案修法將貪污金額5萬元以下者免罰後，陳玉珍也提案修《立法院組織法》，要將立委助理費除罪化，把國會助理公費改列成立委支配。

張益贍今於臉書po文，指如果2項修法通過後，之後就可以看到民眾黨、國民黨立委的國會辦公室中，充斥著橋事的「便當助理」，門口還會貼著價目表，像是索取資料、質詢稿、協調會、記者會出席費及公聽會出席費全部都49,999元，「以上皆由立法院所公告之公訂價格，保證沒有行賄收賄問題。厲害啦，『紅包本』再現！」

該篇po文曝光後，有許多網友跑來留言，「以後都不需要專業助理了，只要人頭助理。」「怎麼越來越誇張，執政黨真的沒輒嗎？」「明碼標價、能撈就撈、能混就混、反正罷免不了！」「這就是他們口中的民生法案」「白爛兩黨要拖垮台灣。」「國民黨的爛和衰敗，就是這些豬頭腦造成的！也是台灣的不幸，因為還有有一堆爛粉在跟！」

