藍委收賴清德春聯酸「誰愛誰拿去」！ 遭批「沒品」反嗆網友

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

國民黨立委林倩綺昨(21)日發文表示，自己有一疊總統賴清德的春聯，「誰愛誰拿去」，引爆網友怒火，怒批「格局小」、「沒品」，而她則一一反嗆網友。

林倩綺在threads PO文喊「昨天收到一疊賴總統的春聯，誰愛誰拿去。（青鳥留言+1 我多送一張）」，並附上春聯的照片，上面寫著「七喜春來」，一旁屬名賴清德及蕭美琴。

貼文一出，引來不少網友怒斥「真的是把自己的格局給做小了，跟你同阿美族我覺得有夠丟臉」、「一個立委做成這樣也是蠻沒品的，還沒聽過綠的拿到藍營春聯會像你這樣講話」、「無論政治立場，對總統印發的春聯說誰愛誰拿去，真的很沒禮貌」、「唉⋯立委還這麼沒品。格局啊！」、「我是覺得身為一個立委，你真的沒必要做這種事吧，就一個春聯至於嗎？不管政治立場，賴現在就是臺灣總統」。

對此，林倩綺則回嗆網友「愛拿不拿隨便你」、「哇那我們還住在同個土地上，你可能要忍一下了」、「多印也不會給你」。

