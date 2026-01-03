藍委斥綠當家鬧事 變台灣有事

立法院院會。（姚志平攝）

綠委林宜瑾拋出修憲以及修法要確立「兩國論」。對此，藍委許宇甄直言，不該碰觸的紅線就不要碰，憲法不是政治算計的工具。國民黨副主席蕭旭岑也憂心，若這是賴清德總統的意志，恐怕是想藉此激化兩岸緊張，甚至達到停止選舉的目的，而陸方也可藉《反分裂國家法》，實施武統，這將會是兩岸最大危機。

國民黨立委許宇甄昨直言，憲法不是政治算計的工具，更不該是短期爭取民調、塑造個人形象的素材。賴總統應出面講清楚，這次修法是否是民進黨的主張。

藍委王鴻薇也說，請同一派系的賴總統針對林宜瑾的修法表態，賴清德是不是也同意林的提案呢？如果當家鬧事變成台灣有事，那麼應該所有的責任，都要由執政黨跟賴清德來負責，「不要再拿在野黨當你們的煞車皮」。

蕭旭岑則表示，林宜瑾突然拋出如此激進的修法，到底是個人意志還是賴清德指使？府院必須說清楚。若是綠委個人意志，可能是打「抗中保台」老招，累積相罵本。但也很有可能，賴清德是想藉此落實「新兩國論」。

蕭旭岑憂心，若是後者，那將會是兩岸最大的危機，絕對會激起中國大陸強烈的反應，但賴清德也許想要藉此達到停止選舉的目的。別忘了陸方還有《反分裂國家法》，若遂行兩國論，大陸就可對外宣稱適用反分裂法，「得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整」。如同黨主席鄭麗文再三的呼籲，「請賴清德不要玩火」。

民眾黨立委林國成也表示，立委當然可以修法，但如果牽涉到兩國論或是挑釁對岸的內容，就都是政治操作。民進黨只要遇到選舉，就只會恐嚇、製造混亂或是欺騙老百姓，台灣人民已經開始有認知，不會再繼續埋單。