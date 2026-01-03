藍委曝中國擁1500具飛彈發射器 網怒：那國防軍購在擋什麼？

即時中心／張英傑報導



國民黨立委賴士葆在臉書發文稱，美國國防部2024年的報告指出，中國解放軍擁有約1500具飛彈發射架。對此，律師林智群今（3）日大酸「只有軍事外行人，才會誤以為中國會拿5000公里以上的彈道飛彈打台灣」；有網友則留言怒批藍白立委「那國防軍購你們在擋什麼」？

林智群指出，前美國國防部官員胡振東受訪後，大家才恍然大悟，原來美國是怎麼準備台海戰爭部署的，並提到中國飛彈再多，也是受限於發射器數量，中國只有600具發射車，一次只能發射600枚飛彈。

林智群強調，中國打台灣，只會使用中短程彈道飛彈，發射器就是600個！「只有軍事外行人，才會以為中國會拿5000公里以上的彈道飛彈打台灣啦」！

另有網友看不下去，留言怒批賴士葆，「那國防軍購你們在擋什麼」？

