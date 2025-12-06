藍委曝住都中心明年增35人薪資預算卻多1.1億 質疑社宅沒蓋先蓋薪資城堡

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

國民黨立委許宇甄今（6）日表示，國家住宅及都市中心送交立法院的115年度預算書中，一眼就看到令人瞠目結舌、嚴重失序的薪資編列。住都中心正式員額從114年度的460人只增加到115年度的495人，僅僅多了35人，但薪資支出卻暴衝8929萬元，獎金也增加2163萬元。換算下來，新增人員的平均月薪竟高達21萬2000元，每年還可以領61萬獎金，加總後，年薪高達316萬元！內政部眼裡只剩意識形態，只想著封鎖小紅書，對於附屬單位住都中心人員的薪資亂象視若無睹，放任天價薪資失控，是縱容還是包庇？還是住都中心根本就是民進黨用來養肥貓的機關工具？

（圖／許宇甄辦公室）

許宇甄稱，這樣的薪水比部長還高，更是一般公務員想都不敢想的數字，遠遠超過公務員行情，更完全脫離台灣勞工的薪資現實。而新增人員包含17名資深規劃師、20名規劃師，更凸顯此類高薪根本不是合理職務需求，而是荒謬的薪資堆疊。難怪總統賴清德會說，台灣人有錢有閒，是因為民進黨用人給的薪水高到嚇死人，「有錢的是你們的人！」

許宇甄嚴厲痛批，台灣7成受雇者月薪不到5萬元，住都中心卻新增員額卻能月領20多萬元的「天價待遇」。住都中心肩負的是全國人民的居住正義，而不是打造一間讓少數人安身立命的「黃金安樂窩」。在人民被低薪與高房價雙重壓力壓得喘不過氣的此刻，住都中心竟然用全民納稅錢替自己編列離譜高薪，這不只是給薪標準的顢頇錯誤，更是對公平正義的嚴重背棄。

許宇甄進一步指出，住都中心既有員額的每月平均薪資已高達74154元（不含加班費、績效、獎金等），是主計總處公布113年經常性薪資46450元的 1.6倍。然而新增的35人月薪卻暴衝到21萬以上，是國人平均薪資的4.5倍。在社宅興建進度嚴重落後、績效不彰的情況下，住都中心卻把薪資編列到遠超市場、甚至接近國營事業高階主管的等級，這樣的邏輯根本匪夷所思。

許宇甄強調，預算審查尚未開始，但預算書已赤裸呈現荒謬問題。住都中心115年度用人費用從114年度的5億4448萬元，暴增至6億7450萬元，一年增加 1億3002萬元，增幅高達23.9%。中央並未宣布115年度公教加薪，社宅興建也毫無明顯進度，反而持續延宕。賴清德承諾的百萬社宅，其中要興建13萬戶社會住宅，如今連完整規劃都看不到。內政部長劉世芳甚至已經改口，要加碼包租代管與租金補貼，等於承認住都中心的興建任務嚴重落後。

許宇甄直言，當中央拚命用替代方案滅火時，住都中心不但沒有反省，反而大幅擴編人事費用。難道這35名月領21萬的新人一到位，社宅進度就能神奇追上？還是只是讓住都中心自己「先富起來」？還是這些錢都是用來養自己人，一毛都砍不得？

許宇甄指出，住都中心成立的宗旨是推動社會住宅、落實居住正義；但如今成果欠佳，卻先把薪資拉到全國前段班。這不是在蓋社宅，而是在蓋住都中心自己的「薪資城堡」。人民買不起房，主管機關的人卻可以月領21萬，這樣的預算編列要人民情何以堪？

許宇甄強烈呼籲，內政部不要只會封鎖小紅書，立即處理住都中心薪資亂象問題，立即回應社會疑慮，公開各人員薪酬級距，切勿再把納稅錢當作自己的加薪提款機。在全國人民普遍面臨低薪、房價飆升、社宅進度停滯的情況下，住都中心如此離譜的薪資暴增，不僅毫無正當性，更是對居住正義與公共信任的打擊。



