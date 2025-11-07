藍委李德維、林思銘遭爆 曾助關說讓太子集團中國籍核心成員入境來台

涉嫌從事跨國詐欺的太子控股集團，平面媒體爆料，集團的中國籍核心幹部曾透過國民黨前立委李德維、現任立委林思銘關說，協助入境來台。林思銘嚴正聲明絕無關說，只是辦公室曾透過電話協助民眾詢問行政機關申請流程。而當初為了確保不法資產查扣，司法機關曾發公文要求大安區「和平大苑」配合調查可疑贓車，沒想到管委會竟轉告集團成員，讓他們得以派人連夜將車開走，甚至過戶藏匿。

助太子集團中籍幹部來台 林思銘嚴駁關說

檢警偵辦從事跨國詐欺、博弈與洗錢的太子集團，此時卻有平面媒體爆料，有國民黨籍的立委與前立委被捲入其中。報導指出，太子集團中2名核心中國籍幹部劉學鋒、李丞丞曾經多次來台，疑似找上國民黨前立委李德維、現任立委林思銘關說，協助他們入境。



林思銘嚴正駁斥，表示是辦公室同仁接到電話後，就站在服務選民的立場詢問相關單位，才告訴他們申請流程以及申請程序，強調從未介入關切或關說，而相關單位已經著手調查兩人的涉入程度。

檢發文豪宅管委會配合調查 竟遭轉告洩密

至於司法機關日前也為了確保不法資產查扣，曾發公文要求大安區豪宅「和平大苑」配合調查可疑贓車，沒想到管委會卻轉告太子集團的財務長李添，他立即隔海派人連夜將車開走，甚至過戶藏匿。雖然檢警緊急追回4輛車，累計扣得29輛豪車、總價逾8.5億，但管委會向太子集團告密一事，是否涉及相關責任檢調也將深入追查。

大安區豪宅「和平大苑」管委會向太子集團財務長告密。圖／台視新聞

台北／綜合報導 責任編輯／施佳宜

