藍委林倩綺收賴清德春聯酸「誰愛誰拿去」 挨轟沒格局反譏：你要忍一下

藍委林倩綺收到賴清德的春聯，酸道「誰愛誰拿去」，引發網友論戰。（翻攝自林倩綺Threads、臉書）

農曆新年即將到來，各單位陸續開始發送馬年春聯，國民黨立委林倩綺卻在收到總統賴清德的春聯後不以為然地發文酸道：「誰愛誰拿去」，有網友批她把格局做小了，她則反嗆：「你可能要忍一下了」，引發眾人論戰。

林倩綺21日在Threads發文表示自己收到一疊賴總統的春聯，「誰愛誰拿去。（青鳥留言+1 我多送一張）」，有些支持者附和，並希望拿到林的春聯，她則回覆表示正在印製中。

藍委林倩綺收到賴清德的春聯，酸道「誰愛誰拿去」，引發網友論戰。（翻攝自林倩綺Threads）

但更多網友認為，儘管分屬不同政黨，對於新年祝福卻用嫌棄的態度處理很沒風度，紛紛留言表示：「一個立委做成這樣也是蠻沒品的，還沒聽過綠的拿到藍營春聯會像你這樣講話」「送賴總統春聯大概是你唯一政績」「無論政治立場，對總統印發的春聯說誰愛誰拿去，真的很沒禮貌。」「立委還這麼沒品。格局啊！」反酸她用賴總統春聯「蹭熱度」。

眾人砲轟林倩綺把格局做小了。（翻攝自林倩綺Threads）

貼文讚數不到500、留言已破千，引發眾人批評論戰，林倩綺似乎也不打算安靜，有人批：「真的是把自己的格局給做小了，跟你同阿美族我覺得有夠丟臉」，林倩綺回應：「哇那我們還住在同個土地上，你可能要忍一下了」；有人嗆：「拜託，妳看看妳自己印有誰要拿妳的！一個不有名又不做事的立法委員！可憐」「被你碰過了誰想要啊」，她也反擊：「多印也不會給你」「愛拿不拿隨便你」。

林倩綺反嗆網友再掀熱議。（翻攝自林倩綺Threads）

林倩綺直接在留言區開戰，再度點燃兩派網友戰火，也有人傻眼痛批：「一個立委把自己活得跟國小沒畢業一樣真的也是挺可憐的」「是不知道留言是你自己本人還是你花錢請來發文的助理，素質如此程度，委屈你待在台灣了」「哇塞！是在嗆族人嗎？？？？」

