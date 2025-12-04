藍委林思銘遭爆維護聖石金業「施壓警方」 板橋分局回應了

國民黨立委林思銘今（4日）遭爆曾在今年3月維護聖石金業施壓警方。本報資料照



「聖石金業」遭控涉嫌利用黃金投資從事吸金詐騙，近日遭刑事局搜索調查，檢方認定公司董事長邱嬿妤涉犯《銀行法》等罪，諭知500萬交保。國民黨立委林思銘今（4日）遭爆曾在今年3月維護聖石金業施壓警方，對此，板橋警分局稍早澄清，林思銘辦公室當時介入協調並非一味維護聖石，而是建議業者完善員工識別與交易流程，以免爭議。

聖石金業標榜專櫃現貨買賣黃金條塊及金屬金幣，在台北、台中、高雄設有旗艦店，有民眾檢舉，聖石金業推銷黃金投資契約專案，以88折購買還保證買回，從事龐式騙局，也有投資人抱怨，契約期滿後現金和黃金都拿不回來。

檢察官介入調查後，認定邱嬿妤涉犯《銀行法》，3日諭令她以500萬元交保，限制出境、出海並配戴電子腳鐶，邱的丈夫蔡承翰也是500萬元交保。不過，邱嬿妤否認犯行，強調公司運作透明，金流管理相當嚴謹，也從未宣傳過「保證獲利」，駁斥相關指控是「惡意中傷」。

聖石金業遭檢警介入調查後，有媒體爆料國民黨立委林思銘曾向新北警板橋分局「施壓」維護聖石。事件起於今年3月，68歲陳姓婦人在聖石業務員陪同下，前往板橋某銀行匯款28萬元，當時行員察覺有異，立即報警處理，警方認為是詐騙，發布阻詐新聞稿，卻引發聖石不滿。

聖石以自己商譽受損為由找到林思銘辦公室，希望他介入協調，才衍生後續「施壓警方」的爭議，甚至傳出林思銘要求警方道歉。板橋警分局對此表示，當時確實沒有證據顯示聖石違法，雙方也採納林思銘辦公室的建議，聖石將會完善員工識別與交易流程。

板橋警分局表示，未來發佈識詐新聞將更加謹慎，以免衍生爭議，造成外界誤解，同時也強調，警方將以守護民眾財產安全為原則，將持續加強查證及反詐宣導，保障民眾權益。

