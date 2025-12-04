藍委林思銘遭爆維護聖石金業 板橋分局：僅居中協調

板橋分局澄清立委林思銘僅居中協調。（圖／翻攝畫面）





「聖石金業」近期爆違法吸金，過去板橋分局曾阻止民眾匯款給「聖石金業」業務，還作為反詐騙宣導題材發作新聞，當時曾因新聞稿內容引起爭議，當時「聖石金業」還找上國民黨立委林思銘介入協調，而如今有媒體報導，林思銘出面介入協調，要求警方為「烏龍阻詐」公開致歉；板橋分局今天（4日）則回應，當時僅是在辦公室內協調，雙方也採納建議聖石將會完善員工識別與交易流程。

回顧案情，今年3月間，板橋分局曾發布一則反詐騙宣導的新聞稿，一名68歲陳姓婦人在「聖石金業」業務陪同下前往匯款，當下行員察覺有異報警，警方到場懷疑是詐騙，先阻止陳婦詐騙，後續因查無業務有何不法便讓她離去，而在新聞稿中，警方雖刻意將公司名稱寫錯字，寫成聖石金「葉」，但仍引起「聖石金業」不滿，認為商譽不滿，因此找上立委林思銘。

當時尚未爆發這起吸金案，加上當時板橋警方並未查獲「聖石金業」業務有任何不法行為，因此雙方在辦公室協調後，決定採納林思銘辦公室建議，「聖石金業」將完善員工識別與交易流程；而板橋分局也說，發布識詐新聞時會更加僅剩，避免衍生爭議，造成外界誤解。

