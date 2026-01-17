藍委比較台日韓GDP批「關稅談判太遜」 林濁水揭「謬誤」反酸：先加強常識

台美對等關稅昨（16）日拍板，稅率調降至15%且不疊加，與日本、韓國齊平，然而，國民黨立委批判政府，指出日韓GDP均遠高於台灣，卻答應投資美國各5500億與5000億美元，台灣居然也要5000億美元，質疑談判結果不佳。對此，前立委林濁水直言，「美課稅基礎是所謂要平衡貿易逆差，而不是在比GDP大小」，呼籲部分人士在大放厥詞前應先加強常識。

林濁水在臉書發文指出，藍委質疑政府談判不佳，認為日本、韓國GDP分別為4兆美元、1.8兆美元，台灣才0.8兆美元，為什麼日本答應投資美國5500億美元、韓國投資5000億美元，台灣卻也要5000億美元，而且關稅也都是15%，「民進黨遜斃了」。林濁水對此說，「難道不知道，美課稅基礎是所謂要平銜貿易逆差，而不是在比GDP大小，計算責任額？」

林濁水說明，美國對台日韓的逆差是，台灣1000至1200億美元、日本650至750億美元、韓國500至600億美元，「依這標準，國民要痛批自己政府遜的豈不是應該日韓？怎麼會是台灣？要大放厥詞，且先加強起碼的常識，否則倒真的蠻遜。」

讚台灣首次成為交易主體 林濁水：擺脫過去美中交易籌碼地位

林濁水在另一篇貼文也提到，在根留台灣原則下，台積電連同產業聚落加碼投資美國+15%關稅+台灣1.25兆國防預算+美國國會台灣授權法+ 2026美國國安報告+美艦台海自由航行，使台美間，在全新的全球格局和唐羅主義的戰略大架構下，完成了一個堪稱關係綿密的空前大交易。

​林濁水提到，台美間，在全新的全球格局和唐羅主義的戰略大架構下，完成了一個堪稱關係綿密的空前大交易。圖為美國總統川普。（資料照，美聯社）

林濁水表示，儘管交易過程，美國總統川普咄咄逼人，台灣有驚有險，但是第一次，台灣第一次成為交易行為的主體，而非強權搏弈中被交易的客體：交易中，台美在以彼此的安全、經貿、產業鏈架構為交易客體做了空前規模的大交易。

林濁水直言，由於這一個交易架構的形成，台灣成為鞏固印太戰略地緣政治樞紐，同時在經濟戰略上，鞏固了全球非紅科技產業、硬體製造鏈的樞紐基地地位，於是面對中國，台灣主權擺脫了過去成為美中交易籌碼的地位。整個看起來，果然印證了川普雖然常常走鐘短視，但大美帝國長期縱橫全球的傑出精英政務官、戰略家將會運用川普的爆發力的同時，把國家方向儘可能地導向妥善。真是世事難料，無比神奇。

