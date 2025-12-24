藍委涉收賄遭求10年重刑 鄭天財喊冤：沒有一分錢是放我自己用

國民黨立委鄭天財涉嫌收受廠商賄賂，遭檢方求刑10年有期徒刑。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台北地檢署今（24日）偵結國民黨立委鄭天財涉違反《貪污治罪條例》案，認定其國會辦公室執行長張騰龍居中聯繫，自2020年起涉嫌收受多家業者賄賂，收賄逾700萬元，依貪污罪起訴，建請法院判處10年以上有期徒刑。鄭天財則回應喊冤稱，張騰龍募的款項，沒有一分錢是放在他自己使用，而是做為豐年祭等活動支付用，他看到消息也非常訝異。

檢方指出，多名建材、建設、報關及相關產業負責人，自2020年底起陸續與鄭天財接觸，表面以「贊助原住民活動」名義捐款，實際上則透過轉帳至張騰龍名下帳戶，或以現金方式交付賄款；而張騰龍負責對外聯繫廠商、收取款項，並安排以立委特助名義，讓行賄者得以對外招攬業務、建立政治關係，形成長期供養模式。

鄭天財則回應，他看到消息非常訝異，之前他接受偵訊的時候說明得很清楚，整件事的緣由是2020年他當選上一任立委的時候，張騰龍向他建議，自稱知道平地原住民立委因為豐年祭等活動開銷很大，因此對方說可以幫忙募款，他起初只是聽聽，半年後對方再提起，並稱募款款項會匯到張騰龍自己的帳戶，並不是匯到他的帳戶，帳戶再接給他的辦公室秘書，主要支出都是作為豐年祭活動及志工的相關支出。

鄭天財表示，檢察官有問他，張騰龍開了很多協調會，他告訴檢方，他是事後才知道，直到檢方提供張騰龍召開協調會的公文，他才發現這些公文都不是他在立法院的辦公室所發文的，而是在張騰龍自己的公司，包括發文地址、發文名字都是對方的，雖然有蓋他的章，但發文的章也不是他辦公室的章，是對方另外刻的。

鄭天財表示，他有給檢方看他辦公室的發文相關資料，包括參加會議人員的簽到簿等，所以他真的很訝異，檢察官會做這麼重。他目前還沒看到起訴書，但根據媒體初步所報導的內容，並沒有提到他接受偵訊時的陳述。

鄭天財強調，沒有一分錢是放在在他自己身上使用，檢察官偵訊時有問他，為什麼張騰龍募的款，為什麼不直接匯到他的帳戶，他跟檢察官說，因為一開始就講得很清楚，募款是要作為支付豐年祭等相關活動支用，所以募款項目就是直接公開放在張騰龍的帳戶，而不是私相授受，直接給他現金等方式，所以，未來法院是否採信他的說法，他不得而知，他只能盡力

