藍委涉罷免不實連署遭起訴 伍麗華：尊重司法獨立

（中央社記者王揚宇台北31日電）屏東地檢署偵辦偽造民進黨立委伍麗華罷免案提議人名冊案件，將國民黨立委盧縣一、許宇甄等人提起公訴。伍麗華說，她尚未看到起訴書，是從地檢署新聞稿得知此事，尊重司法的專業與獨立。

民進黨山地原住民立委伍麗華罷免提議涉不實連署，全案經屏檢偵結，國民黨立委兼組發會主委許宇甄、國民黨立委盧縣一及國會助理張芳碩等9人，依偽造文書、違反選罷法等罪提起公訴。

對此，伍麗華發布聲明稿表示，她尚未看到起訴書，就地檢署新聞稿，得知許宇甄、盧縣一明知不可為而為，除了有明顯犯意，還利用不知情人員侵害個資、偽造文書，她深表遺憾。

廣告 廣告

伍麗華提到，她從得知被指定罷免後就再三強調，自己的問政成績有目共睹，選民服務績效有口皆碑，如果真要罷免，她接受民意檢驗。

伍麗華說，如今檢調的起訴，說明她的罷免就是一場不合法的鬧劇，且驚見2位立委違背憲法罷免制度的民主精神，違背就職宣誓的誓言，希望他們深切反省。

伍麗華指出，她是被害人，這段時間檢調的偵辦卻被有心人操弄成她是加害人，因此必須嚴正聲明，當被起訴的立委在立法院殿堂享有豁免權的同時，不要再操弄族人情緒。針對檢方偵辦罷免案偽造提議名冊的結果，她尊重司法的專業與獨立。（編輯：萬淑彰）1141031