藍委為討好中共批賴「單押美」是獨裁？呂家愷：分散風險！

國民黨立委邱鎮軍在臉書發文稱，賴清德政府把中國定義為敵對勢力，好像只要高喊抗中保台，國家安全就能自動完成，並且把國家安全、產業命脈全部「單押美國」，簡直就是換了一種說法的獨裁。國民黨新北市議員呂家愷在《台灣最前線》節目中指出，國民黨的路線是親美、友日、和中，既然這個路線走得通，就沒必要單押美國。

呂家愷表示，美國對委內瑞拉發動攻擊，除了想要重新調整世界秩序之外，未來還打算做什麼，是美國該解釋清楚的，就算要建立新的民主聯盟也好，台灣在中美對抗的關係之下，絕對不能當棋子，「台灣沒有單押一方的本錢」。

財經專家徐嶔煌則反駁，多方交流的前提是，對方對台灣並沒有威脅。從客觀的事實來講，中國每天對著台灣軍機、軍艦擾台，飛彈也對著台灣，整天喊著要武統；相較之下，美國沒有拿槍逼著我們，也沒有威脅要占領台灣，所以這兩個是完全不同的狀況。徐嶔煌也質疑，中國願意坐下來談的前提是「接受被統一」，所以國民黨現在想跟中國交好，代表願意接受「一個中國」的大框架嗎。

