藍委爆台中市長提名協議 3月底前「全民調」決定人選

關於藍營2026台中市長提名人選，立委黃健豪則透露黨中央規畫在3月底且將採全民調決定。（黃健豪提供）

國民黨2026台中市長提名人選陷入僵局，在首輪協商未果、2月6日將進行第二次協商之際，立法院副院長江啟臣於1日深夜率先在臉書宣示已簽署黨中央提名協議。對此，也有意爭取提名的立委楊瓊瓔稱「一定會簽」未透露協議內容；立委黃健豪則透露期程在3月底且將採全民調。

國民黨台中市長提名原本已確定2月6日黨中央將再找楊、江兩人進行協商，江啟臣卻於1日深夜突然在臉書發文，明確表示「我同意黨中央提名協議」、「我已簽署同意黨中央的協議事項」。對此，立委楊瓊瓔2日受訪時語氣保守，雖強調「我也一定會簽」，並表示尊重黨中央安排，但對於具體協調內容與時間點則不願多談，僅表示「靜待黨中央程序」。

廣告 廣告

針對這份「神祕協議」，立委黃健豪透露了具體細節。他指出，根據目前掌握的資訊，黨中央規畫於「3月底前」決定人選。黃健豪坦言，這與基層原本期待在1月底或市長盧秀燕屬意的2月19日前定案相比，「確實稍微晚了一點」。

黃健豪強調，若拖到3月底，距離大選僅剩約7、8個月，屆時不僅是市長人選，連同議員、里長及周邊縣市的整體佈局都會受到衝擊。他直言，以「全民調」決定最強人選，是目前各界能接受的底線，呼籲協議簽署後應馬上啟動流程，讓選戰節奏能完整上路。

對於提名時程，地方立委紛紛反映基層的不安。立委羅廷瑋直言，目前初選狀況「非常非常膠著」，他在外縣市甚至立法院頻頻被詢問進度，基層議員與支持者對此感到極度焦慮。他期盼在2月就能獲得明確、公平公正的策略以穩定軍心。羅廷瑋也語重心長地表示，協調過程極其不易，不希望透過強硬手段導致分裂，這正考驗著盧秀燕市長的協調能力與黨中央的智慧。

立委廖偉翔則呼籲，國民黨「沒有拖延的本錢」，應盡速團結一致並提出市政願景。他指出，對比民進黨初選出現司法介入與相互詆毀的亂象，國民黨必須以更文明、團結的方式選出最適合的人選，才能爭取全民認同。

【看原文連結】