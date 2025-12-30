藍委爆承德艦「因集體職場霸凌」缺席應對共軍演習 海軍澄清：執行專案工程未納入戰備兵力

康定級巡防艦承德軍艦（舷號1208）資料照。在港內執行裝配新型師匠300型3D雷達，是執行「戰鬥系統性能提升案」首艘艦，海軍斥資新台幣431億餘元，對6艘康定級艦進行戰系提升，換裝雷達丶華陽垂直飛彈發射系統及防空丶反艦飛彈。諸葛風雲提供



中共解放軍昨（12/29）起對台發動「正義使命2025」軍演，國軍啟動「立即戰備操演」，以實戰化演練應對，包括在海上採「一對一」方式監控共艦。不過，藍委徐巧芯爆料指隸屬海軍124艦隊的康定級承德軍艦（舷號1208），因「官兵具名檢控幹部領導不當，留在港內接受調查」。對此，海軍今天（12/30）澄清，承德軍艦目前是在執行專案工程任務，尚未納入戰備服勤兵力，並沒有媒體指稱留在港內接受調查，而未出海應處中共軍演情事。

國防部今天（12/30）傍晚舉行記者會，說明共軍實彈軍演應處作為，針對承德軍艦傳霸凌，海軍司令部參謀長邱俊榮中將表示，很遺憾發生內部管理的問題，但是邱俊榮也澄清承德軍艦現在是在進行專案工程，所以承德軍艦並不是屬於一個戰備服勤的兵力，所以並沒有所謂「它留在港裡面接受調查。」

邱俊榮說，該艦相關的違失的人員部分，已經由海軍司令部來完成調查，後續會針對違失的人員，會非常公平的會實施一個查處。邱俊榮強調，海軍會繼續強化後續的內部管理，來凝聚團結的向心，然後減少類似案子的發生。

