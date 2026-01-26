藍委爆聯輔基金員工曾有「創意私房」高級會員 聯輔基金發聲：絕無包庇

國民黨立委王鴻薇、羅智強今召開記者會，揭露聯輔基金會有人員聘用、經費報支等問題。國民黨提供



國民黨立委王鴻薇、羅智強今（26）日舉行記者會，質疑中小企業聯合輔導基金會成為民進黨酬庸單位。聯輔基金現任董事長徐定禎是民進黨苗栗縣長落選人，總經理葉仁創是南投議員落選人，並揭發管理層郭柏宏、董事會秘書黃靜惠分別涉犯兒少性剝削犯罪、公益侵占罪，且為判決確定，內部管理顯然大有問題。

對此，經濟部中小及新創企業署回應表示，聯輔基金會相關人事及經費報支問題，將進行查證，嚴謹處理，確保處理符合程序與法令。

另外，聯輔基金會今天晚間發出聲明，強調並非外界指控政治酬庸，114年度暫結盈餘達2297萬元，創下歷年新高。針對涉案員工，去年4月16日晚間獲知該員涉案後，隔日啟動應變機制，當日即終止聘僱關係，絕無包庇。聯輔基金會也強調，針對人員過往紀錄及經費核銷疑義，採取公開透明態度，相關資料已主動移送檢調機關調查。

中企署指出，聯輔基金會為依法設立財團法人，其董事長及總經理遴聘與任用，均依相關規定報請行政院核定，並接受董事會及主管機關監督。聯輔基金會重大決策及重要事項，也須依程序提報董事會及相關監督機制審議，以確保運作符合法令及章程規定。

中企署表示，聯輔基金會人事管理係依其工作規則及相關規範辦理，對於員工涉及重大違反法令或不當行為之情形，得依規定採取停職、終止聘用等必要人事處置。聯輔基金會於得知員工涉及兒少相關犯罪後，已即依內部程序啟動約談並停止聘用。中企署已要求聯輔基金會檢討人事聘用及背景查核程序，落實內部考核與操守規範，杜絕類似情事再次發生。

中企署強調，聯輔基金會核心任務在於協助中小企業提升經營與競爭力，確保公共資源依政策目的妥善運用，是行政機關責無旁貸的責任。對於社會各界對聯輔基金會運作的陳情及建言，均採取積極正面態度，在接獲相關資料後，已立即指示聯輔基金會配合提供完整說明，並依權責進行必要之查核作業。若查有違法事證，將移送權責機關查處，並對外公布查核情形。

羅智強在今早記者會表示，聯輔基金內部員工多次陳情，直接點名總經理葉仁創所安插人事名單裡，行政管理群的郭柏宏就是震驚全國的「創意私房」案，高級會員外號「南橘子」，根據人事資料，郭柏宏2022年被起訴，2024年3月北院判決，但是他卻一直到2025年才離職，根本就是包庇。

王鴻薇補充，陳情書表示，女性員工因新聞報導反應，但是未獲得適當處理，長期處於恐懼與心理壓力，嚴重危害職場安全與信任。至於董事會秘書黃靜惠，更是被判決公益侵佔罪，判處有期徒刑4個月得易科罰金。

羅智強說，陳情書也有提供相關不實報支、詐領政府經費的問題，民進黨為了政治酬庸，已經不只是養肥貓浪費公帑，公司內部治理問題而已，現在已經到內部人員身心都受到嚴重影響「已經在求救了」資料目前也都轉給相關單位，要求務必查明清楚，絕不寬貸，不能漠視這些無辜職員的求救訊號。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

