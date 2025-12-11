藍委爆「裝修公司」標到近6億彈藥案！國防部：具國際貿易資格

國民黨立委王鴻薇指控，國防部有一項和武器彈藥有關的標案，決標金額將近6億，但得標的是一家室內裝修公司。（圖／東森新聞）





國民黨立委王鴻薇指控，國防部有一項和武器彈藥有關的標案，決標金額將近6億，但得標的是一家室內裝修公司，質疑這是小吃店進口快篩劑的翻版嗎？對此國防部表示，這是因為採購的原物料，沒有國內廠商製造，而這家裝修公司具備國際貿易資格，符合招標規定。

發文怒轟這是小吃店進口快篩劑的翻版嗎，國民黨立委王鴻薇指控國防部RDX海掃更招標案，標的分類是武器、彈藥，預算高達8億，決標金額5.9億，但得標的竟然是一家位在台南的室內裝修公司，提供房屋設計、施工、修繕等等等，但這些和標案有何關聯？

什麼是RDX海掃更？

事實上RDX海掃更，全名叫做皇家拆遷炸藥（Royal Demolition eXplosive），又叫做黑索金旋風炸藥，是高度專業且具危險性的軍事用品，王鴻薇更揭露這間裝修公司的登記地址是一家三星級旅館，質疑這標案疑點重重，宛如疫情期間衛福部向小吃店採購快篩試劑。

對此，國防部回應兩次採購都只有福麥裝修公司投標，經審查福麥具備國際貿易資格，不是只有室內裝修，後續也會確保交貨品質以及產地來源無虞。

