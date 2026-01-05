藍委狂問國防部＂現員編制＂ 羅明才遭抓包看不懂預算報告

政治中心／王云宣、李志銳、胡景順 台北報導

立法院財政委會，今天針對總預算案尚未審查進行討論，沒想到國民黨立委羅明才，不但被抓包看不懂預算報告書，還瘋狂追問軍人現員編制，遭國防部以"國家機密"為由拒答，不只如此，同黨立委陳玉珍，也跟著幫腔，對此目睹全程的綠營立委李坤城質疑，軍演後追問機密，是否不太適當？

國民黨立委羅明才（左）在質詢時狂問軍人現員編制 還自嘲可能整天問下來都是機密隨即哈哈大笑（圖／國會頻道）立委（國）羅明才vs.國防部副部長徐斯儉：「對國家安全建設安全的影響，有沒有影響？（報告 有影響）沒有你打開第一頁，第一個無。」

打開預算報告書，國民黨立委羅明才，準備打臉國防部，沒想到下一秒，先翻車。

立委（國）羅明才vs.國防部副部長徐斯儉：「（那個無是指機密性，是無機密性，這是我們新的精準機密的辦法），所以這個都是無機密性的喔？（無機密性）。」

想開酸國防部，試圖為立院還沒通過總預算，找台階下，沒想到當場遭觀看直播的網友質疑，是不是看不懂預算報告書？

因為報告書結尾備註的"無"，代表的是"無機密性"，而非委員理解的"沒有影響"。

國防部預算報告書後方備註＂無＂ 指得是＂無機密性＂（圖／民視新聞）只是羅明才，同一場質詢，鬧出的爭議不只這樣。

立委（國）羅明才vs.國防部副部長徐斯儉：「秘密就不要講啦，不然等一下被你扣帽子，全國有多少軍人？，（報告委員這現員數字，這個還是機敏啦），軍人的薪水會不會過低？是秘密就不要講啦，可是你可能會發現，我一整天問下來，全部都是秘密哈哈哈。」

想問國軍現員編制，但涉及國家機密，國防部當然不能透露，沒想到同黨立委陳玉珍，竟也接著幫腔。

立委（國）陳玉珍vs.國防部副部長徐斯儉：「來中華民國國防部的網站，也有寫，國軍每年需求補充，軍事官員達一萬餘人，國防部送到立法院的報告也寫啊，編制啊，（那個是編制不是現員編制，我講得是現員），我知道編現比有不一樣，我也知道。」

是明知故問嗎？徐斯儉明顯答到很無奈，因為整場質詢早已多次重複，機密的是"現員編制"，也就是目前的國軍實際人數。

立委（民）李坤城：「在中國軍演之後，一直追問這項敏感的議題，其實是不太適當的。」

國民黨立委陳玉珍（左）也在質詢時替自家立委幫腔 讓國防部副部長徐斯儉（右二）表情無奈（圖／國會頻道）









立法院質詢，藍營立委，狂問國家機密，背後動機難免讓人質疑。

