藍委目擊「林俊憲看板多到無法想像」：謝龍介大有可為

洪孟楷認為，若賴清德讓林俊憲(左)出線，謝龍介(右)大有可為。（合成圖／示意圖／曾薏蘋攝、資料照）

根據綠營台南市長內參民調，綠委陳亭妃、林俊憲差距在3％內，藍營議員張斯綱認為黃偉哲出面力挺林俊憲，這代表了上面的意思。藍委洪孟楷指出，林俊憲看板多到難以想像，這次綠營初選廝殺如此激烈，謝龍介的造勢也頗為熱烈，國民黨在台南這局大有可為。

洪孟楷4日在《新聞大白話》節目表示，如果只提名賴屬意的人選出線參選，這樣真的賭蠻大的，說實話，這樣就是把黨內的派系都得罪了，然後還要跟藍白較量。以許智傑的媽祖論而言，等到接近選舉時，還是要爭取51％的選票，就能戳破他們這些不正常的言論。

洪孟楷提到，國民黨主席鄭麗文跟8位立委3日下台南，幫謝龍介做台南市黨部的募款餐會，138桌座無虛席！很感謝大家的支持。觀察到兩個重點，第一，他們從高鐵站到餐廳的過程，看板好多，大家都說台南有三板：小吃棺材板、光電板、林俊憲看板！

「那看板真的多到你沒有辦法想像！」洪孟楷強調，謝龍介一塊都沒有，到現在林俊憲能有那麼多看板，真的也是佩服。第二，是台南人的選擇，相信台南人一定有智慧。因為2022年謝龍介直到最後十天的民調，都還差黃偉哲20幾％，可是最後投出來的投票結果，只差4萬5千票，只差5％左右。如果現在民進黨黨內初選廝殺得那麼激烈，看板鋪天蓋地，可是真正投票的時候，情況會是怎樣？

洪孟楷直呼，以他看到的支持謝龍介的熱情，相信台南這一局，絕對大有可為！

